إصابة جنود أمريكيين في هجوم على قاعدة عين الأسد الجوية بالعراق

أكد مسؤول أمريكي، اشترط عدم الكشف عن هويته، أن جنودا أمريكيين أصيبوا بجروح طفيفة وأن أحد أفراد قوات الأمن العراقية أصيب بجروح خطيرة في هجوم على قاعدة عين الأسد الجوية العراقية أمس السبت.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية في بيان أن القاعدة تعرضت للقصف بعدد من الصواريخ الباليستية وأنواع أخرى من الصواريخ أطلقتها فصائل عراقية. ولم يؤكد البيان حجم الإصابات بين الجنود الأمريكيين، لكنه ذكر أن الجنود يخضعون للفحص لتحديد مدى تعرضهم لإصابات في الدماغ.

وكان تقييم الجيش الأمريكي أقوى من الروايات المبدئية للحدث من مصادر أمنية في العراق التي ذكرت ومعها مصدر في الحكومة العراقية أن القاعدة تعرضت لهجوم صاروخي فحسب.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إنه جرى اعتراض معظم الصواريخ.

وأضافت "تقييم الضرر ما زال مستمرا"، مشيرة إلى أن الهجوم وقع في الساعة 18.30 بتوقيت العراق (15.30 بتوقيت غرينتش). وقالت "أصيب جندي عراقي واحد على الأقل".

ومنذ أن بدأت الحرب بين إسرائيل وحركة (حماس) في أكتوبر، تعرض الجيش الأمريكي للهجوم 58 مرة على الأقل في العراق و83 مرة في سوريا، وعادة ما يكون ذلك بمزيج من الصواريخ والطائرات المسيرة الملغومة.

ويريد المسلحون أن تتكبد الولايات المتحدة خسائر بسبب دعمها لإسرائيل في مواجهة حركة حماس.

وللولايات المتحدة 900 جندي في سوريا و2500 جندي في العراق في مهمة لتقديم المشورة ومساعدة القوات المحلية التي تحاول منع عودة تنظيم داعش الذي سيطر في عام 2014 على مناطق كبيرة في كلا البلدين قبل هزيمته.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بدء إجراءات لإخراج القوات الأمريكية من البلاد بعد غارة أمريكية بطائرة مسيرة في بغداد نددت بها الحكومة. وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن الغارة أدت لمقتل قائد فصيل مسلح مسؤول عن هجمات على جنود أمريكيين في الآونة الأخيرة.

وأضاف البنتاغون أنه لم يتم إخطاره رسميا بأي خطط لإنهاء وجود القوات الأمريكية في البلاد، ويقول إن قواته منتشرة في العراق بناء على دعوة من الحكومة في بغداد.





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