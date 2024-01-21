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حريق في محطة تابعة لشركة نوفاتك الروسية على بحر البلطيق

1/21/2024 12:17:53 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد حاكم منطقة ليننغراد في وقت مبكر اليوم الأحد أن حريقا اندلع في محطة تابعة لشركة نوفاتك، أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في روسيا، على بحر البلطيق، وسط تقارير عن رؤية طائرات مسيرة في المنطقة.

وقال الحاكم ألكسندر دروزدينكو على تطبيق تليغرام "لم تقع إصابات نتيجة الحريق في محطة نوفاتك في ميناء أوست لوجا. تم إجلاء الموظفين".

ولم يذكر دروزدينكو سبب الحريق في محطة نوفاتك الموجودة في الميناء.

وأفاد موقع شوت الإخباري الروسي على تطبيق تليغرام أن السكان في المنطقة سمعوا صوت طائرة مسيرة أعقبها عدة انفجارات.

وقالت وكالة فونتانكا الإخبارية ومقرها سان بطرسبرغ، إنه تم رصد طائرتين مسيرتين على الأقل في السماء متجهتين نحو سان بطرسبرغ قبل ورود أنباء عن الحريق في المحطة.

ولم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من التقارير.

واستهدفت روسيا وأوكرانيا البنية التحتية للطاقة لبعضهما البعض في ضربات تهدف إلى تعطيل خطوط الإمداد والخدمات اللوجستية وإحباط معنويات الجانب الآخر في حرب مستمرة منذ عامين تقريبا ولا تظهر أي علامة على نهايتها.

وقال دروزدينكو إنه تم تطبيق "نظام التأهب العالي" في المنطقة فيما اجتمع المسؤولون لعقد اجتماع طارئ.


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