انطلاق أول قافلة مهاجرين في عام 2024 من هندوراس نحو الولايات المتحدة

انطلقت قافلة من مئات المهاجرين، معظمهم فنزويليون، سيرا من هندوراس السبت، وهي تضم رجالا ونساء وأطفالا يسعون للوصول إلى الولايات المتحدة هربا من الفقر والعنف، حسبما أعلنت السلطات. وهي أول قافلة في عام 2024 من أمريكا الوسطى.

وقالت أليخاندرا مينا المتحدثة باسم معهد الهجرات الغواتيمالي لوكالة فرانس برس إن "المجموعة تتألف من نحو 500 إلى 600 شخص غالبيتهم فنزويليون". وتوجد جنسيات أخرى في القافلة.

وبحسب وسائل إعلام محلية انطلقت القافلة من محطة للحافلات في سان بيدرو سولا بشمال هندوراس حيث كان المهاجرون وبينهم نساء وأطفال قد تجمعوا في اليوم السابق.

ويُفترض أن تمر المجموعة عبر كورينتو على الحدود مع غواتيمالا حيث كانت الشرطة اتخذت في الماضي إجراءات صارمة ضد المهاجرين الذين يحاولون دخول البلاد.

في كل عام ينطلق آلاف المهاجرين غير الشرعيين من أميركا الوسطى محاولين الوصول إلى الولايات المتحدة هربا من عنف العصابات الإجرامية والفقر الذي تفاقم منذ جائحة كوفيد-19.

وفي هندوراس، أدت الأعاصير المدمرة إلى تفاقم الوضع.

وقد اعتاد المهاجرون من هندوراس على عبور الطريق خصوصا مع الفنزويليين الآتين من أمريكا الجنوبية والمدفوعين أيضا بـ"الحلم الأمريكي" رغم المخاطر التي تواجههم في بلدان العبور المختلفة. وقال رافاييل "سنصل معا، متحدين مثل عائلة، وسيكون كل شيء على ما يرام".





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