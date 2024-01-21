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مخاوف من تناول الطفل عصير الفاكهة يومياً

1/21/2024 12:11:44 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - يتم الترويج لعصير الفاكهة أحياناً باعتباره وسيلة سهلة للحصول على واحدة من 5 حصص يومية للفاكهة والخضروات، لكن وفق تحليل جديد تبين أن تناول الطفل للعصير يومياً يرتبط بزيادة الوزن.

وبحسب "مديكال نيوز توداي"، على الر غم من احتواء عصير الفاكهة على فيتامينات وبعض المغذيات الدقيقة، إلا أن القلق يأتي من نسبة السكر العالية فيه، وعدم احتوائه على ألياف غذائية تحد من تأثير السكر.

وللتحقق من ذلك، راجع فريق بحثي من جامعتي تورونتو وهارفارد ومستشفيات: سيك كيدز، وبريغهام، وسانت مايكل، 42 دراسة حول تأثير شرب عصير الفاكهة النقي بدون إضافات، يومياً.

ووجدوا أنه بالنسبة للأطفال، هناك علاقة إيجابية بين الشرب اليومي لعصير الفاكهة وزيادة الوزن، أما لدى البالغين، فلم يلاحظ أي ارتباط مماثل إلا في بعض الدراسات.

ونظرت الدراسات في مجموعة من عصائر الفاكهة: الرمان، والتوت، والكرز الحامض، والتفاح، والحمضيات، والعنب، وقارنتها مع النظام الغذائي القياسي وحده، أو الماء، أو المشروبات الدايت أو المشروبات منخفضة السعرات الحرارية.

وقالت النتائج: "على الرغم من عدم وجود فروق كبيرة في تغيرات الوزن عبر أنواع العصير المختلفة في هذه الدراسة، إلا أن هناك اتجاهاً ناشئاً يفضل العصائر المشتقة مما يسمى الأطعمة الفائقة، مثل: الرمان والتوت والكرز".

الحدود اليومية

واقترحت توصيات الدراسة "تناول الفاكهة الكاملة بدلاً من عصير الفاكهة، وعدم تناول العصير يومياً.

ودعمت النتائج التوصيات القائمة باستهلاك عصير الفاكهة بما لا يزيد عن 118 ملل في اليوم للطفل من عمر 1-3 سنوات، وما لا يزيد عن 177 ملل في اليوم في عمر 4-6 سنوات، وما لا يزيد عن 236 ملل في عمر 7-18 سنة.

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