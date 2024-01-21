Sunday, 21 January 2024 09:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مواجهات مع الاحتلال واعتقال عدة شبان في جنين

1/21/2024 12:10:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اندلعت فجر اليوم الأحد، مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت بلدة ميثلون جنوب جنين.


وأفادت مصادر في البلدة، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة ودارت مواجهات مع الشبان، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز والصوت، دون وقوع إصابات.


وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات في صفوف الفلسطينيين، بعد اقتحامها عددا من المنازل وتفتيشها في البلدة.


MENAFN21012024000208011052ID1107746285

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث