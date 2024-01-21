مواجهات مع الاحتلال واعتقال عدة شبان في جنين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اندلعت فجر اليوم الأحد، مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت بلدة ميثلون جنوب جنين.
وأفادت مصادر في البلدة، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة ودارت مواجهات مع الشبان، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز والصوت، دون وقوع إصابات.
وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات في صفوف الفلسطينيين، بعد اقتحامها عددا من المنازل وتفتيشها في البلدة.
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