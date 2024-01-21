مواجهات مع الاحتلال واعتقال عدة شبان في جنين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اندلعت فجر اليوم الأحد، مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت بلدة ميثلون جنوب جنين.



وأفادت مصادر في البلدة، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة ودارت مواجهات مع الشبان، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز والصوت، دون وقوع إصابات.



وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات في صفوف الفلسطينيين، بعد اقتحامها عددا من المنازل وتفتيشها في البلدة.

