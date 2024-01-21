قوات الاحتلال تقتحم مدينة قلقيلية
التاريخ
1/21/2024 12:10:05 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، مدينة قلقيلية.
وأفادت مصادر، بأن قوات من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة قلقيلية من عدة مداخل وسيرت دورياتها في شوارع المدينة دون أن يبلغ عن أي اعتقالات.
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