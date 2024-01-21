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أزمة البحر الأحمر تضغط على البنوك المركزية في أوروبا

1/21/2024 12:10:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نقلت وكالة "بلومبرغ إنتليجنس" الاقتصادية، بيانات أشارت إلى أن ارتفاع تكاليف الشحن، وبطء الإمدادات حول العالم بسبب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، وتجنب أغلب السفن العبور بها، ستطال معدلات التضخم في أوروبا.
وأضافت الوكالة في أحدث تقرير لها، أن تأثير الاضطرابات في البحر الأحمر لن يقتصر على دول بعينها أو مجموعة من السلع، إذ قد يمتد إلى البنوك المركزية في أوروبا، وخاصة قراراتها المتعلقة بسعر الفائدة المرتقب تخفيضه خلال العام الجاري.


ونوهت إلى أن أزمة البحر الأحمر دفعت عدداً من السفن إلى تحاشي مضيق باب المندب وقناة السويس المُحاطين بالمخاطر، لتسلك مساراً أطول حول رأس الرجاء الصالح.
وقالت:" سبب ذلك ارتفاعاً بأكثر من 300% في أسعار شحن الحاويات من آسيا إلى أوروبا، ليعيد إلى الأذهان الذكرى المريرة في 2021 و2022، عندما قفزت أسعار الشحن بما يزيد عن 700%، ووصل التضخم الأساسي إلى 8% في المملكة المتحدة، ونحو 7% في منطقة اليورو حينها".
وأوضحت الوكالة، أنه فيما تسعى البنوك المركزية في أوروبا إلى التأكد من عودة التضخم إلى المستهدفات المحددة، قد تدعم المخاطر الناتجة عن تكاليف الشحن رغبة هذه البنوك في الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي في الفترة الحالية.

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