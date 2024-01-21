بريطانيا تعتزم تحديث النظام الصاروخي للبحرية في البحر الأحمر

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وزارة الدفاع البريطانية، إنها سوف تنفق 405 ملايين جنيه إسترليني (514 مليون دولار) لتحديث نظام صاروخي تستخدمه البحرية الملكية البريطانية، لإسقاط طائرات مسيرة معادية فوق البحر الأحمر.
وذكرت وزارة الدفاع في بيان لها، أنه سيتم تحديث نظام الدفاع الجوي (سي فايبر) بصواريخ مزودة برأس حربي جديد وبرمجيات تُمكنه من مواجهة تهديدات الصواريخ الباليستية.
وقال وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس في البيان : مع تدهور الوضع في الشرق الأوسط، من الضروري أن نتكيف للحفاظ على سلامة المملكة المتحدة وحلفائنا وشركائنا".
MENAFN21012024000208011052ID1107746280
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.