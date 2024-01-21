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بريطانيا تعتزم تحديث النظام الصاروخي للبحرية في البحر الأحمر

1/21/2024 12:10:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وزارة الدفاع البريطانية، إنها سوف تنفق 405 ملايين جنيه إسترليني (514 مليون دولار) لتحديث نظام صاروخي تستخدمه البحرية الملكية البريطانية، لإسقاط طائرات مسيرة معادية فوق البحر الأحمر.
وذكرت وزارة الدفاع في بيان لها، أنه سيتم تحديث نظام الدفاع الجوي (سي فايبر) بصواريخ مزودة برأس حربي جديد وبرمجيات تُمكنه من مواجهة تهديدات الصواريخ الباليستية.
وقال وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس في البيان : مع تدهور الوضع في الشرق الأوسط، من الضروري أن نتكيف للحفاظ على سلامة المملكة المتحدة وحلفائنا وشركائنا".




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