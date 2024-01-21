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جيش الاحتلال: مقتل جندي إسرائيلي في معارك بجنوب قطاع غزة

1/21/2024 12:10:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي في معارك بجنوب قطاع غزة أمس السبت.


وكان جيش الاحتلال أعلن في وقت سابق عن إصابة 19 ضابطا وجنديا في معارك غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية.


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