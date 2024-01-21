جيش الاحتلال: مقتل جندي إسرائيلي في معارك بجنوب قطاع غزة

جيش الاحتلال: مقتل جندي إسرائيلي في معارك بجنوب قطاع غزة
التاريخ
1/21/2024 12:10:00 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي في معارك بجنوب قطاع غزة أمس السبت.
وكان جيش الاحتلال أعلن في وقت سابق عن إصابة 19 ضابطا وجنديا في معارك غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
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