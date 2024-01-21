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منها البقاء في السلطة.. المقاومة تضع 3 شروط لصفقة تبادل أسرى جديدة

1/21/2024 12:10:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت هيئة البث الإسرائيلية، أمس السبت، أن حركة حماس وضعت 3 شروط لإتمام صفقة تبادل أسرى جديدة، منها ضمانات دولية للبقاء في السلطة.
وقالت، إن شروط حماس لإتمام الصفقة تتضمن إنهاء الحرب، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة.
وكان القيادي في حركة حماس محمود مرداوي، قد أكد أن الحركة لن تناقش أي مقترحات بشأن صفقات لتبادل الأسرى مع "إسرائيل" دون وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأن الحركة لن تقبل في كل الأحوال بهدن مؤقتة مقابل إطلاق سراح أسرى.
قال مرداوي في حديث مع وكالة أنباء العالم العربي: "المقترحات التي تصل من خلال الوسطاء لا تتوقف، لكن لن تتم مناقشة أي مقترح لا يتضمن وقفا كاملا لإطلاق النار ولن نتراجع عن موقفنا".
وأضاف "لا مفاوضات قبل وقف إطلاق النار والانسحاب ومن ثم نستقبل أي مقترح".
وقبل ذلك، أفادت هيئة البث في وقت سابق من الشهر الجاري بأن مجلس الحرب الإسرائيلي سيبحث مقترحاً جديداً من قطر لاستئناف مفاوضات تبادل الأسرى مع حركة حماس.
كما أوضحت الهيئة أن تفاصيل المقترح الذي وصفته بأنه "جديد للغاية"، تشمل عدة بنود أهمها خروج قادة حماس من قطاع غزة وانسحاب قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي منه وإطلاق سراح المحتجزين في القطاع على دفعات.




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