غوتيريش: يجب أن يعترف الجميع بحق الفلسطينيين في بناء دولتهم

غوتيريش: يجب أن يعترف الجميع بحق الفلسطينيين في بناء دولتهم
التاريخ
1/21/2024 12:10:00 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إنه يجب أن يعترف الجميع بحق الفلسطينيين في بناء دولتهم.
وأضاف أن رفض قبول حل الدولتين، وإنكار حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة، غير مقبول.
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