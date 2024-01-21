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غوتيريش: يجب أن يعترف الجميع بحق الفلسطينيين في بناء دولتهم

1/21/2024 12:10:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إنه يجب أن يعترف الجميع بحق الفلسطينيين في بناء دولتهم.


وأضاف أن رفض قبول حل الدولتين، وإنكار حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة، غير مقبول.


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