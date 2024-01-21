اليرموك تُعلن حاجتها إلى تعيين أعضاء هيئة تدريس - رابط التقديم

اليرموك تُعلن حاجتها إلى تعيين أعضاء هيئة تدريس - رابط التقديم
التاريخ
1/21/2024 12:10:00 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت جامعة اليرموك، عن حاجتها إلى تعيين أعضاء هيئة تدريس.
ودعت الراغبين بالتقدم إلى الشواغر، الاطلاع على موقع الجامعة (انقر هنا )
وبينت أن تقديم الطلبات سيكون إلكترونيا فقط، وآخر موعد لاستقبال الطلبات 1/27 /2024.
MENAFN21012024000208011052ID1107746275
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.