بكين تؤكد دعمها لكافة جهود السلام في الشرق الأوسط

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، أن بلاده تدعم كافة الجهود الرامية لوقف تصعيد النزاعات وإحلال السلام في الشرق الأوسط.



وقال وانغ خلال إفادة إعلامية بشأن زيارته الأخيرة إلى أربع دول إفريقية من بينها تونس ومصر: "الصين تدين جميع الأعمال التي تلحق الضرر بالمدنيين وتعارض أي انتهاك للقانون الدولي".



وبشأن الوضع في البحر الأحمر، أكد وانغ أن الصين تدعو إلى "الكف عن مضايقة السفن المدنية، وتحث الأطراف المعنية على تجنُب سكب الزيت على النار، وحماية أمن طرق الملاحة البحرية بما يتوافق مع القانون على نحو مشترك، واحترام سيادة ووحدة وسلامة الدول المطلة على البحر الأحمر ومن بينها اليمن على نحو جاد".



وحول الصراع في غزة، أوضح وانغ أن "القضية الفلسطينية كانت دائما في قلب قضية الشرق الأوسط، وأن الصين تدعم بقوة القضية العادلة للشعب الفلسطيني المتمثلة في استعادة حقوقه الوطنية المشروعة، وتطلعه الذي طال انتظاره لإقامة دولة مستقلة".

RT