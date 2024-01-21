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القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك بـ 161 مقذوفا خلال 24 ساعة

1/21/2024 12:09:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الأحد، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 43 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأطلقت 161 مقذوفا من عيارات مختلفة.
وجاء في بيان ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا على "تيليغرام": "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت البعثة 43 واقعة قصف من قبل القوات الأوكرانية. على محور دونيتسك، أطلق العدو 11 مقذوفا، و5 على محور ياسينوفاتايا و27 على محور غورلوفكا".
وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 161 مقذوفا مختلفة العيارات. وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن مقتل مدني واحد، وإصابة تسعة مدنيين بجراح متفاوتة الخطورة.
وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، البنى التحتية والمدنيين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، متبعة أساليب إرهابية، بدعم من قوات حلف الناتو.

روسيا اليوم

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