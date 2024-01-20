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الهند تعتزم بناء سياج على حدودها مع ميانمار

1/20/2024 11:26:20 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيودلهي - 20 - 1 (كونا) -- أعلنت الحكومة الهندية اليوم السبت أنها ستقيم سياجا على طول حدودها مع ميانمار على غرار الحدود الهندية - البنغلاديشية وستنهي حرية الحركة.
وذكر وزير الداخلية الهندي أميت شاه خلال عرض عسكري للقوات الخاصة أن "حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي قررت إقامة سياج على طول الحدود بين الهند وميانمار على غرار الحدود مع بنغلاديش .
وأضاف أن الحكومة الهندية ستعيد النظر في الاتفاقية القائمة بين ميانمار والهند بشأن حرية الحركة.
وتشترك الهند مع ميانمار حدودا يبلغ طولها 1643 كيلومترا وكان نظام حرية الحركة يسمح للأشخاص المقيمين بالقرب من الحدود الهندية الميانمارية بالدخول في أراضي بعضهم البعض بلا تأشيرة.
وكان مئات الآلاف من شعب ميانمار قد دخلوا إلى الاراضي الهندية عبر هذه الحدود فرارا من القتل والتهجير من بلادهم. (النهاية)

ا ت ك / ه س ص



MENAFN20012024000071011013ID1107746245

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