الهند تعتزم بناء سياج على حدودها مع ميانمار

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) نيودلهي - 20 - 1 (كونا) -- أعلنت الحكومة الهندية اليوم السبت أنها ستقيم سياجا على طول حدودها مع ميانمار على غرار الحدود الهندية - البنغلاديشية وستنهي حرية الحركة.
وذكر وزير الداخلية الهندي أميت شاه خلال عرض عسكري للقوات الخاصة أن "حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي قررت إقامة سياج على طول الحدود بين الهند وميانمار على غرار الحدود مع بنغلاديش .
وأضاف أن الحكومة الهندية ستعيد النظر في الاتفاقية القائمة بين ميانمار والهند بشأن حرية الحركة.
وتشترك الهند مع ميانمار حدودا يبلغ طولها 1643 كيلومترا وكان نظام حرية الحركة يسمح للأشخاص المقيمين بالقرب من الحدود الهندية الميانمارية بالدخول في أراضي بعضهم البعض بلا تأشيرة.
وكان مئات الآلاف من شعب ميانمار قد دخلوا إلى الاراضي الهندية عبر هذه الحدود فرارا من القتل والتهجير من بلادهم. (النهاية)
ا ت ك / ه س ص
MENAFN20012024000071011013ID1107746245
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.