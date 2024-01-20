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جامعة الدول العربية تجدد التضامن الكامل مع الصومال

1/20/2024 11:26:20 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 20 - 1 (كونا) -- جددت جامعة الدول العربية اليوم السبت التضامن الكامل مع الدولة الصومالية وتأييد موقفها إزاء مذكرة التفاهم للشراكة والتعاون الموقعة بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال باعتبار المذكرة "باطلة ولاغية وغير مقبولة".
جاء ذلك خلال لقاء الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابوالغيط مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارته الرسمية الى مصر بحسب بيان صادر عن الجامعة العربية.
وشدد ابوالغيط على رفض أية آثار مترتبة على المذكرة سواء قانونية أو سياسية أو تجارية أو عسكرية مؤكدا تأييد وتضامن الجامعة العربية الكامل مع الخطوات الدبلوماسية التي تقوم بها الصومال لمواجهة هذه "الخطوة الخطيرة".
واكد ابوالغيط الموقف العربي من المذكرة بموجب القرار رقم 8988 الصادر عن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في 17 يناير والذي أعلن التضامن الكامل مع الصومال وتأييد موقفها.
من جانبه أعرب الرئيس شيخ محمود عن تقديره البالغ لجهود الجامعة العربية في دعم بلاده بهذه الأزمة لاسيما البيان الذي أصدرته في الثالث من يناير الجاري وجهود المجموعة العربية في نيويورك لدعم الموقف الصومالي لدى الأمم المتحدة وكذلك قرار مجلس الجامعة الأخير الصادر في 17 من الشهر الجاري.
وقال البيان ان الطرفين ناقشا كافة الخطوات والسبل الدبلوماسية التي تقوم بها الصومال على مختلف المستويات العربية والأفريقية والدولية.
واوضح ان الاجتماع تناول الدور العربي المأمول لدعم الصومال على جميع الأصعدة لصيانة وحدتها وسيادتها وسلامة أراضيها وكذلك مساندتها في جهود مكافحة الإرهاب وجذوره وتقوية مؤسساتها القومية واقتصادها بما يلبي طموحات الشعب الصومالي المشروعة. (النهاية)

م ف م / ع ف ف / ر ج



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