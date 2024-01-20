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كأس أمم إفريقيا: أنغولا تفوز على موريتانيا بثلاثية

1/20/2024 11:26:20 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 20 - 1 (كونا) -- فاز منتخب أنغولا على نظيره الموريتاني بثلاثة أهداف مقابل هدفين خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم السبت خلال الجولة الثانية من المجموعة الرابعة في إطار نهائيات كأس أمم إفريقيا التي تقام في كوت ديفوار.
وكان السبق في تسجيل الأهداف لصالح منتخب أنغولا الذي افتتح التسجيل عند الدقيقة ال30 من الشوط الأول عن طريق لاعب الوسط جاسينتو دالا قبل أن يحرز لاعب المنتخب الموريتاني سيدي بونا عمار هدف التعادل لصالح فريقه عند الدقيقة ال43.
وشهد الشوط الثاني انطلاقة قوية من طرف المنتخب الأنغولي الذي تمكن من تسجيل هدفين متتاليين عن طريق كل من جاسينتو دالا في الدقيقة 50 ثم جيلبيرتو في الدقيقة 53 قبل أن يقلص المنتخب الموريتاني النتيجة عن طريق أبو بكاري كويتا عند الدقيقة 58.
ويتصدر منتخبا بوركينا فاسو وأنغولا مناصفة المجموعة الرابعة مؤقتا برصيد أربع نقاط لكل منهما متبوعان بالمنتخب الجزائري في المركز الثالث بنقطتين وفي المركز الرابع والأخير المنتخب الموريتاني بدون رصيد.
ويشارك في هذه النسخة 24 منتخبا يتوزعون على ست مجموعات حيث يتأهل إلى الدور ثمن النهائي المنتخبان اللذان يحتلان المركزين الأول والثاني عن كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث. (النهاية)

م ر / م م ج



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