كأس أمم إفريقيا: أنغولا تفوز على موريتانيا بثلاثية

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 20 - 1 (كونا) -- فاز منتخب أنغولا على نظيره الموريتاني بثلاثة أهداف مقابل هدفين خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم السبت خلال الجولة الثانية من المجموعة الرابعة في إطار نهائيات كأس أمم إفريقيا التي تقام في كوت ديفوار.
وكان السبق في تسجيل الأهداف لصالح منتخب أنغولا الذي افتتح التسجيل عند الدقيقة ال30 من الشوط الأول عن طريق لاعب الوسط جاسينتو دالا قبل أن يحرز لاعب المنتخب الموريتاني سيدي بونا عمار هدف التعادل لصالح فريقه عند الدقيقة ال43.
وشهد الشوط الثاني انطلاقة قوية من طرف المنتخب الأنغولي الذي تمكن من تسجيل هدفين متتاليين عن طريق كل من جاسينتو دالا في الدقيقة 50 ثم جيلبيرتو في الدقيقة 53 قبل أن يقلص المنتخب الموريتاني النتيجة عن طريق أبو بكاري كويتا عند الدقيقة 58.
ويتصدر منتخبا بوركينا فاسو وأنغولا مناصفة المجموعة الرابعة مؤقتا برصيد أربع نقاط لكل منهما متبوعان بالمنتخب الجزائري في المركز الثالث بنقطتين وفي المركز الرابع والأخير المنتخب الموريتاني بدون رصيد.
ويشارك في هذه النسخة 24 منتخبا يتوزعون على ست مجموعات حيث يتأهل إلى الدور ثمن النهائي المنتخبان اللذان يحتلان المركزين الأول والثاني عن كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث. (النهاية)
م ر / م م ج
MENAFN20012024000071011013ID1107746243
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