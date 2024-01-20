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السودان يطلب تجميد عضويته في منظمة الإيغاد

1/20/2024 11:26:20 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الخرطوم - 20 - 1 (كونا) -- أعلن السودان اليوم السبت أنه طلب تجميد عضويته في الهيئة الحكومية للتنمية إفريقيا (إيغاد) وعدم الاعتراف بقرارتها الأخيرة.
وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان لها إن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بعث برسالة خطية إلى رئيس جمهورية جيبوتي رئيس الدورة الحالية للإيغاد إسماعيل عمر قيله أبلغه فيها بقرار حكومة السودان تجميد عضويتها في المنظمة.
وأضاف البيان أن الإيغاد "تجاهلت قرار السودان الذي نقل إليها رسميا بوقف انخراطه وتجميد تعامله معها في أي موضوعات تخص الوضع الراهن في السودان واصدرت بيان ينتهك سيادة السودان".
كانت الإيغاد قد عقدت أول من أمس الخميس قمة استثنائية ناقشت الأوضاع في السودان ووجهت دعوة ثانية لقائدي الجيش والدعم السريع للاجتماع وجها لوجه في غضون 14 يوما مؤكدة أن "السودان ليس ملكا لأطراف الصراع فحسب بل للشعب السوداني" كما وجدد قادة الإيغاد دعوتهم إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار وكذلك وقف الأعمال القتالية لإنهاء هذه الحرب تمهيدا للمضي قدما نحو الحوار السياسي.
وفي الخامس عشر من ابريل الماضي اندلع القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع في الخرطوم ومدن أخرى قتل فيه الآلآف من المدنيين وشرد اكثر من 8 ملايين من منازلهم بينهم أكثر من مليون لجئوا إلى دول مجاورة. (النهاية)

م ع م / ه س ص



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