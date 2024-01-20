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سيراليون: السماح للرئيس السابق المتهم بالتخطيط للانقلاب بمغادرة البلاد لتلقي العلاج بالخارج

1/20/2024 11:26:20 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 20 - 1 (كونا) -- أعلنت السطات العليا في سيراليون اليوم السبت أن القضاء منح الموافقة للرئيس السابق إرنست باي كوروما المتهم بالتخطيط للانقلاب من أجل مغادرة البلاد بغرض التوجه إلى نيجيريا للعلاج حيث اعتبر الرئيس الحالي جوليوس مادا بيو هذه الخطوة بمثابة "لفتة إنسانية".
وذكرت وسائل إعلام سيراليونية أن "كوروما المتهم بالضلوع في أحداث 26 نوفمبر الماضي التي وصفتها الحكومة بأنها (محاولة انقلاب) غادر البلاد مساء أمس الجمعة للعلاج".
وأوضحت أن "الرئيس السابق البالغ من العمر 70 عاما سمح له القضاء بالسفر إلى نيجيريا لمدة أقصاها ثلاثة أشهر لتلقي العلاج مع تقديمه تحديثات طبية منتظمة موقعة وموثقة حسب الأصول".
واتهمت الحكومة السيراليونية بداية يناير الجاري الرئيس السابق بالضلوع في محاولة الانقلاب على الرئيس الحالي جوليوس مادا بيو والتي تمت بتاريخ 26 نوفمبر من السنة الماضية.
وأوضح بيان حكومي أن كوروما الذي قاد سيراليون من 2007 إلى 2018 متهم بأربع جرائم بينها الخيانة والتستر على الخيانة كاشفا عن أن سلطات البلاد اعتقلت 85 شخصا معظمهم عسكريون يعتقد أن لهم علاقة بأحداث 26 نوفمبر.
وشهدت سيراليون في 26 نوفمبر الماضي مهاجمة أشخاص لمستودع أسلحة عسكرية وثكنتين وسجنين ومركزين للشرطة وواجهوا قوات الأمن تحت تهديد السلاح حيث تم اعتقال 85 شخصا على خلفية هذه الأحداث التي أدت إلى مقتل 21 شخصا. (النهاية)

م ر / ر ج



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