سيراليون: السماح للرئيس السابق المتهم بالتخطيط للانقلاب بمغادرة البلاد لتلقي العلاج بالخارج

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 20 - 1 (كونا) -- أعلنت السطات العليا في سيراليون اليوم السبت أن القضاء منح الموافقة للرئيس السابق إرنست باي كوروما المتهم بالتخطيط للانقلاب من أجل مغادرة البلاد بغرض التوجه إلى نيجيريا للعلاج حيث اعتبر الرئيس الحالي جوليوس مادا بيو هذه الخطوة بمثابة "لفتة إنسانية".
وذكرت وسائل إعلام سيراليونية أن "كوروما المتهم بالضلوع في أحداث 26 نوفمبر الماضي التي وصفتها الحكومة بأنها (محاولة انقلاب) غادر البلاد مساء أمس الجمعة للعلاج".
وأوضحت أن "الرئيس السابق البالغ من العمر 70 عاما سمح له القضاء بالسفر إلى نيجيريا لمدة أقصاها ثلاثة أشهر لتلقي العلاج مع تقديمه تحديثات طبية منتظمة موقعة وموثقة حسب الأصول".
واتهمت الحكومة السيراليونية بداية يناير الجاري الرئيس السابق بالضلوع في محاولة الانقلاب على الرئيس الحالي جوليوس مادا بيو والتي تمت بتاريخ 26 نوفمبر من السنة الماضية.
وأوضح بيان حكومي أن كوروما الذي قاد سيراليون من 2007 إلى 2018 متهم بأربع جرائم بينها الخيانة والتستر على الخيانة كاشفا عن أن سلطات البلاد اعتقلت 85 شخصا معظمهم عسكريون يعتقد أن لهم علاقة بأحداث 26 نوفمبر.
وشهدت سيراليون في 26 نوفمبر الماضي مهاجمة أشخاص لمستودع أسلحة عسكرية وثكنتين وسجنين ومركزين للشرطة وواجهوا قوات الأمن تحت تهديد السلاح حيث تم اعتقال 85 شخصا على خلفية هذه الأحداث التي أدت إلى مقتل 21 شخصا. (النهاية)
م ر / ر ج
MENAFN20012024000071011013ID1107746241
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