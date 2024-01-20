رئيس الوزراء القطري يبحث مع وزير فرنسي مستجدات الأوضاع في غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 20 - 1 (كونا) -- بحث رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن مع وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه علاقات التعاون بين البلدين وآخر مستجدات الأوضاع في قطاع غزة ومناقشة المبادرة المشتركة لإدخال الأدوية للمدنيين والمحتجزين هناك.
وقالت الخارجية القطرية في بيان ان ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه بن عبدالرحمن شدد خلاله على ضرورة استمرار دخول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام إلى قطاع غزة وتعزيز الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى وقف فوري لإطلاق النار.
وكانت الخارجية القطرية أعلنت الثلاثاء الماضي نجاح وساطة قطر بالتعاون مع فرنسا في التوصل إلى اتفاق بين الكيان الإسرائيلي المحتل وحركة (حماس) الفلسطينية يشمل إدخال أدوية وشحنة مساعدات إنسانية الى المدنيين في قطاع غزة لاسيما في المناطق الأكثر تأثرا وتضررا مقابل إيصال الأدوية التي يحتاج إليها المحتجزون في القطاع. (النهاية)
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