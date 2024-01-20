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رئيس الوزراء القطري يبحث مع وزير فرنسي مستجدات الأوضاع في غزة

1/20/2024 11:26:20 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 20 - 1 (كونا) -- بحث رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن مع وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه علاقات التعاون بين البلدين وآخر مستجدات الأوضاع في قطاع غزة ومناقشة المبادرة المشتركة لإدخال الأدوية للمدنيين والمحتجزين هناك.
وقالت الخارجية القطرية في بيان ان ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه بن عبدالرحمن شدد خلاله على ضرورة استمرار دخول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام إلى قطاع غزة وتعزيز الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى وقف فوري لإطلاق النار.
وكانت الخارجية القطرية أعلنت الثلاثاء الماضي نجاح وساطة قطر بالتعاون مع فرنسا في التوصل إلى اتفاق بين الكيان الإسرائيلي المحتل وحركة (حماس) الفلسطينية يشمل إدخال أدوية وشحنة مساعدات إنسانية الى المدنيين في قطاع غزة لاسيما في المناطق الأكثر تأثرا وتضررا مقابل إيصال الأدوية التي يحتاج إليها المحتجزون في القطاع. (النهاية)

س س س / ر ج



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