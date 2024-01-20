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حركة عدم الانحياز: الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في بناء دولته

1/20/2024 11:26:20 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 20 - 1 (كونا) -- أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم السبت أن الجميع مطالب بالاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في بناء دولته معتبرا أن إنكار هذا الحق أمر غير مقبول.
وقال غوتيريش في كلمة ألقاها أمام المشاركين في ختام القمة ال19 لحركة عدم الانحياز بالعاصمة الأوغندية كمبالا إن "هذا الإنكار من شأنه أن يطيل أمد الصراع الذي أصبح يشكل تهديدا كبيرا للسلام والأمن العالميين إلى أجل غير مسمى" مضيفا أن "الجميع مطالب ببذل كل ما في وسعه لمنع امتداد هذا الصراع إلى جميع أنحاء المنطقة".
وأشار إلى أن "الدمار الشامل الذي لحق بغزة لم يسبق له مثيل على الإطلاق خلال فترة ولايتي" مذكرا بمقتل 152 من موظفي الأمم المتحدة على يد الكيان الاسرائيلي المحتل واصفا ذلك "بالمأساة المفجعة للمنظمة الأممية ولأسرهم ولمن كانوا يخدمونهم".
وعبر عن أسفه بالقول "بينما يبذل العاملون في المجال الإنساني قصارى جهدهم لتقديم الإغاثة فإنهم يواجهون القصف المستمر والمخاطر اليومية التي يتعرضون لها ولأسرهم والقيود الهائلة التي تفرضها الطرق المتضررة وانقطاع الاتصالات وفي الوقت نفسه يتفاقم المرض والجوع".
وأشار غوتيريش إلى أن "الناس لا يموتون بسبب القنابل والرصاص فحسب بل أيضا بسبب نقص الغذاء والمياه النظيفة وانعدام الكهرباء والدواء في المستشفيات والهروب من القتال وهذا يجب أن يتوقف".
واختتمت مساء اليوم السبت بالعاصمة الأوغندية كامبالا أعمال القمة ال19 لحركة عدم الانحياز التي نظمت على مدار يومين تحت شعار (تعزيز التعاون من أجل رخاء عالمي مشترك).
وتضمنت الوثائق الختامية التزام أعضاء حركة عدم الانحياز بالمبادئ والقيم التي تأسست من أجل الدفاع عنها كما شكلت القضية الفلسطينية موضوعا محوريا في البيان الختامي للقمة حيث أجمع أعضاء الحركة على ضرورة تكثيف الجهود لمنح العضوية الكاملة لدولة فلسطين في منظمة الأمم المتحدة.
ودان أعضاء الحركة عدوان الكيان الاسرائيلي المحتل المستمر على الشعب الفلسطيني داعين إلى تحرك عاجل لإنهائه ووقف التهجير القسري للفلسطينيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وتعتبر حركة عدم الانحياز ثاني أكبر تجمع دولي بعد الأمم المتحدة وهي تضم 120 دولة كأعضاء و18 دولة مراقبة و10 منظمات وتتبنى مبادئ مؤتمر باندونغ (1955) المكونة من 10 نقاط. (النهاية)

م ر / ر ج



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