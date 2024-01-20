تونس ومالي تتعادلان إيجابيا في منافسات كأس الأمم الأفريقية

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 20 - 1 (كونا) -- تعادل منتخبا تونس ومالي بهدف لمثله خلال المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم السبت لحساب الجولة الثانية من المجموعة الخامسة في إطار نهائيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم والتي تقام في كوت ديفوار.
وافتتح منتخب مالي التهديف في الشوط الأول من اللقاء عن طريق مهاجمه لاسين سينايوكو في الدقيقة العاشرة قبل أن يعادل المنتخب التونسي النتيجة عند الدقيقة ال20 عن طريق لاعب الوسط حمزة رفيعة.
ولم يتمكن الفريقان خلال الشوط الثاني من إضافة أي هدف حيث عرفت مجرياته محاولات من الجانبين للوصول إلى مرمى الخصم حيث لم يتم تجسيد الفرص المتاحة لمهاجمي المنتخبين لتنتهي المواجهة بالتعادل الإيجابي بينهما.
ويتصدر منتخب مالي المجموعة الخامسة مؤقتا برصيد أربع نقاط فيما يحتل المنتخب التونسي المركز الثالث بنقطة واحدة في انتظار المواجهة المرتقبة يوم غد الأحد بين منتخبي جنوب إفريقيا وناميبيا علما أن الأخير يحتل المركز الثاني بثلاث نقاط عقب فوزه في أول لقاء له على المنتخب التونسي. (النهاية)
م ر / ر ج
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