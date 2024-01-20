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تونس ومالي تتعادلان إيجابيا في منافسات كأس الأمم الأفريقية

1/20/2024 11:26:19 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 20 - 1 (كونا) -- تعادل منتخبا تونس ومالي بهدف لمثله خلال المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم السبت لحساب الجولة الثانية من المجموعة الخامسة في إطار نهائيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم والتي تقام في كوت ديفوار.
وافتتح منتخب مالي التهديف في الشوط الأول من اللقاء عن طريق مهاجمه لاسين سينايوكو في الدقيقة العاشرة قبل أن يعادل المنتخب التونسي النتيجة عند الدقيقة ال20 عن طريق لاعب الوسط حمزة رفيعة.
ولم يتمكن الفريقان خلال الشوط الثاني من إضافة أي هدف حيث عرفت مجرياته محاولات من الجانبين للوصول إلى مرمى الخصم حيث لم يتم تجسيد الفرص المتاحة لمهاجمي المنتخبين لتنتهي المواجهة بالتعادل الإيجابي بينهما.
ويتصدر منتخب مالي المجموعة الخامسة مؤقتا برصيد أربع نقاط فيما يحتل المنتخب التونسي المركز الثالث بنقطة واحدة في انتظار المواجهة المرتقبة يوم غد الأحد بين منتخبي جنوب إفريقيا وناميبيا علما أن الأخير يحتل المركز الثاني بثلاث نقاط عقب فوزه في أول لقاء له على المنتخب التونسي. (النهاية)

م ر / ر ج



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