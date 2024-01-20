موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم السبت الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران - إيران تؤكد مقتل أربعة من "مستشاريها العسكريين" إثر غارة جوية شنها الاحتلال الإسرائيلي على العاصمة السورية والتلفزيون الإيراني ينقل عن الحرس الثوري إن المستشارين الاربعة قتلوا إثر غارة جوية نفذتها مقاتلات تابعة للكيان الإسرائيلي المحتل في حي (المزة) بدمشق.
بغداد - الجيش العراقي يعلن أن قاعدة (عين الأسد) في محافظة الانبار غرب العراق حيث تنتشر قوات من التحالف الدولي ضد تنظيم ما يسمى الدولة الإسلامية (داعش) قد تعرضت لهجوم بالصواريخ.
الخرطوم - السودان يعلن أنه طلب تجميد عضويته بالهيئة الحكومية للتنمية في إفريقيا (إيغاد) وعدم الاعتراف بقراراتها الأخيرة ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان يعتبر أن الإيغاد "تجاهلت قرار السودان الذي نقل إليها رسميا بوقف انخراطه وتجميد تعامله معها في أي موضوعات تخص الوضع الراهن".
اسطنبول - قوات خفر السواحل التركية تعلن أنها انتشلت أربع جثث وأنقذت 38 مهاجرا غير شرعي في بحر إيجه غربي البلاد اثر تلقيها نداء استغاثة من زورق يقل مهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل قضاء داتشا بولاية موغلا. (النهاية) ر ج
MENAFN20012024000071011013ID1107746236
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.