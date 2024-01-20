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موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم السبت الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

1/20/2024 11:26:18 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران - إيران تؤكد مقتل أربعة من "مستشاريها العسكريين" إثر غارة جوية شنها الاحتلال الإسرائيلي على العاصمة السورية والتلفزيون الإيراني ينقل عن الحرس الثوري إن المستشارين الاربعة قتلوا إثر غارة جوية نفذتها مقاتلات تابعة للكيان الإسرائيلي المحتل في حي (المزة) بدمشق.

بغداد - الجيش العراقي يعلن أن قاعدة (عين الأسد) في محافظة الانبار غرب العراق حيث تنتشر قوات من التحالف الدولي ضد تنظيم ما يسمى الدولة الإسلامية (داعش) قد تعرضت لهجوم بالصواريخ.

الخرطوم - السودان يعلن أنه طلب تجميد عضويته بالهيئة الحكومية للتنمية في إفريقيا (إيغاد) وعدم الاعتراف بقراراتها الأخيرة ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان يعتبر أن الإيغاد "تجاهلت قرار السودان الذي نقل إليها رسميا بوقف انخراطه وتجميد تعامله معها في أي موضوعات تخص الوضع الراهن".

اسطنبول - قوات خفر السواحل التركية تعلن أنها انتشلت أربع جثث وأنقذت 38 مهاجرا غير شرعي في بحر إيجه غربي البلاد اثر تلقيها نداء استغاثة من زورق يقل مهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل قضاء داتشا بولاية موغلا. (النهاية) ر ج

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