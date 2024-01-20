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البرهان يجمد عضوية السودان في إيغاد - جريدة الوطن السعودية

1/20/2024 11:25:53 PM
(MENAFN- Al Watan) أبدى البيان الختامي: أرسل قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رسالة إلى رئيس جيبوتي ورئيس الإيغاد إسماعيل عمر غيله أبلغه فيها قرار حكومة السودان تجميد عضويتها في المنظمة.
وعلل بحسب بيان الخارجية سبب تجميد العضوية بما اعتبره ((تجاهل المنظمة لقرار السودان الذي نقل إليها رسميا بوقف انخراطه وتجميد تعامله معها في أي موضوعات تخصه)).
وتابع: ((هذا ما لم يحدث في قمة المنظمة الاستثنائية التي عقدت بأوغندا)). طرفا الصراع
وكانت ((إيغاد)) وجهت دعوة جديدة لطرفي الصراع في السودان للاجتماع وجها لوجه خلال أسبوعين، فضلا عن ترتيبات ((في غضون شهر واحد))، لعقد ((عملية سياسية نحو تشكيل حكومة ديمقراطية)).
وكان مقررا عقد لقاء بين قائد الجيش عبدالفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو ((حميدتي)) في جيبوتي أواخر ديسمبر الماضي، لكن الخارجية السودانية قالت إن نظيرتها الجيبوتية أبلغتها بتأجيل اللقاء لأسباب فنية.
وبعد ما كان متوقعا لقاء الطرفين في القمة الاستثنائية لرؤساء إيغاد، الخميس الماضي، بكمبالا إلا أن الخارجية السودانية استبقت القمة بقرار تجميد التعامل مع المنظمة، معللة ذلك لعدم تنفيذ مقررات القمة السابقة، كما احتجت على دعوة حميدتي.
عملية السلام
ودعا البيان الختامي للقمة إلى لقاء بين طرفي النزاع خلال 14 يوما، وكذلك التنسيق مع الاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي لحشد الدعم لعملية السلام بهدف حل النزاع في السودان.
ورحب رؤساء دول إيغاد بقرار مفوضية الاتحاد الإفريقي بتعيين أعضاء الفريق الرفيع المستوى المعني بالسودان، ودعوا الفريق إلى العمل بشكل وثيق وتعاوني مع إيغاد وأصحاب المصلحة الآخرين، في تيسير عملية السلام في السودان. كما أعلن الاتحاد الإفريقي عن تشكيل لجنة ثلاثية رفيعة المستوى، تضم محمد شمباس الممثل السامي للاتحاد الإفريقي لمبادرة ((إسكات البنادق))، وسيمبيوسا وانديرا نائب رئيس أوغندا الأسبق، وفرانسيسكو وانديرا الممثل الخاص السابق للاتحاد الإفريقي إلى الصومال، مهمتها العمل مع جميع الأطراف من أجل استعادة السلام والاستقرار في السودان.
قلق قادة إيغاد إزاء استمرار القتال في السودان، والحالة الأمنية والإنسانية المتردية الناجمة عن الحرب كرروا دعوتهم لأطراف النزاع إلى الالتزام بالحوار والمفاوضات.
أعرب قادة إيغاد عن استعدادهم المستمر لـ((تقديم مساعيها الحميدة لتسهيل عملية سلام شاملة لإنهاء الصراع بالتعاون الوثيق مع جميع أصحاب المصلحة السودانيين والاتحاد الإفريقي والجهات الفاعلة الإقليمية والدولية)).

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