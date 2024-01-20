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أربعة من حملة شهادة الدكتوراه و100 ماجستير يلتحقون بالتدريب المهني

1/20/2024 11:24:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بلغ عدد الملتحقين بمعاهد مؤسسة التدريب المهني بالبرنامج التدريبي 2024/2023 من حملة الشهادات الجامعية والدبلوم للعام الحالي 3521 متدربا ومتدربة، و4968 من حملة الثانوية العامة.
وسجل بالبرامج التدريبية أربعة من حملة شهادة الدكتوراه، و100 ماجستير، و 2378 بكالوريوس، و1039 دبلوم كليات المجتمع، و32 من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وقال الناطق الاعلامي للمؤسسة جميل القاضي: إن ازدياد أعداد المتدربين من حملة الشهادات الأكاديمية في هذا العام الدراسي يؤكد دور المؤسسة الحيوي في توجيه الشباب ونشر ثقافة العمل التقني والمهني لمواكبة المتغيرات التي يشهدها سوق العمل محليا وعالميا.
وأكد القاضي أن المؤسسة تمضي وفقا للتوجيهات الملكية لتطوير منظومة التدريب المهني وتوفير الفرص المستدامة للشباب الذكور والإناث، بالشراكة مع مختلف القطاعات التنموية في محافظات المملكة كافة، مبينا أن البرامج التعليمية والتدريبية في مختلف التخصصات المهنية والتقنية تغطي مجموعة متنوعة من المهارات والاختصاصات التي تلبي احتياجات سوق العمل المتنوعة، عبر 35 معهدا تدريبيا في المحافظات كافة، ويتوفر فيها 348 مشغلا تدريبيا، و120 برنامجا تدريبيا.
وتسعى المؤسسة لزيادة الوعي بأهمية الالتحاق بالتخصصات المهنية وفقا لمؤشرات أداء واضحة بحلول العام المقبل، للوصول إلى طاقة استيعابية تبلغ 30 ألف متدرب ورفع نسبة التشغيل إلى 90 %-(بترا)

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