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رؤية بايدن للدولة الفلسطينية.. كيان قزم منزوع السيادة والأمن

1/20/2024 11:24:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نادية سعد الدين وزايد الدخيل يستنسخ مقترح إدارة الرئيس الأميركي "جو بايدن" لإقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح، الرؤية الصهيونية للكيان الفلسطيني المستقبلي الذي لا يخرج عن نطاق الحكم الذاتي المحدود المعني بالشؤون الحياتية للسكان، خلا الأمن والسيادة الموكولين للاحتلال، تتم ولادته وسط المستوطنات المترامية بالضفة الغربية، بما يُماثل هيئة "الكانتونات" المنفصلة غير المترابطة جغرافياً.
ولم يجد المقترح الأميركي الحديث قبولاً سواء من الجانب الفلسطيني الذي عده انتقاصاً صارخاً للحقوق الوطنية، أم من قِبل الاحتلال الذي يناقض الفكرة من الأساس، وليس مستعداً إلا لكيان فلسطيني "قزمي"، بينما يواصل حرب الإبادة الجماعية ضد قطاع غزة، التي أدت لارتقاء أكثر من ألف شهيد فلسطيني خلال أسبوع واحد فقط.
وتناقش الإدارة الأميركية فكرة إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح على وقع استمرار عدوان الاحتلال ضد غزة، الذي أسفر عن ارتقاء زهاء 25 ألف شهيد و62 ألف جريح وآلاف المفقودين، وتعمق وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية بمساعي المستوطنين الحثيثة لضم المزيد من أراضيها وتهويد القدس المحتلة، بما يجعله مقترحاً "واهماً لذر الرماد في العيون"، وفق مسؤولين فلسطينيين.
وطبقاً لمقترح "بايدن"، بحسب شبكة "سي إن إن" الأميركية، فإن "إقامة دولة فلسطينية مستقلة ليس مستحيلا، بوجود رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" في السلطة، زاعماً بأن الأخير "لا يعارض جميع حلول الدولتين"، إذ "هناك عدد من الأنماط الممكنة، فبعض الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ليست لديها قوات مسلحة"، على حد قوله.
ولم يمض وقت طويل قبل أن يصدر مكتب نتنياهو، أمس بيانا، جاء بمثابة رد على تصريحات بايدن والتي قال فيها بأن نتنياهو لم يستبعد تماما قيام دولة فلسطينية، بالقول: "في محادثته الليلة الماضية مع الرئيس بايدن، كرر رئيس الوزراء نتنياهو موقفه الثابت لسنوات، والذي أعلنه أيضًا في مؤتمر صحفي في اليوم السابق، وهو أنه بعد القضاء على حماس، يجب أن تظل إسرائيل تسيطر أمنيًا بالكامل على قطاع غزة، لضمان أن غزة لم تعد تشكل تهديدا لإسرائيل، وهذا يتعارض مع مطلب السيادة الفلسطيني" (إقامة دولة فلسطينية مستقلة).
تصريح مكتب نتنياهو يبدو أنه صدر في أعقاب مراجعة من اليمين المتطرف له عن صحة تصريحات بايدن، وجاء بمثابة نفي لتلك التصريحات.
ويرى رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية الدكتور خالد شنيكات، إن هذا الاتصال يأتي بعد إعلان نتنياهو رفضه لإقامة دولة فلسطينية استباقا لترتيبات ما بعد الحرب، ويبدو أن هناك فجوة بين الموقف الأميركي والإسرائيلي فيما يتعلق بحل القضية الفلسطينية، فبينما ترى إسرائيل أن لا دولة ثانية بين النهر والبحر، وقد عملت على قتل حل الدولتين خلال العقدين الماضيين بشكل حاسم، ناورت الولايات المتحدة لفظيا في حل الدولتين بدون إرادة فعلية لفرض الحل.
وتابع أنه في خضم الحرب الدائرة في غزة ولكسب الرأي العام، أعاد بايدن طرح حل الدولتين كمخرج للنزاع، ولذلك أجرت الولايات المتحدة جولات دبلوماسية لإعادة ضخ الحياة في حل الدولتين.
ولكن السياق التاريخي لسلوك الولايات المتحدة تجاه إسرائيل عكس عدم ممارسة أي ضغط عليها، فيما لا ترغب به.
وأضاف "ويبدو أن مفهوم الدولة حتى لديه قيوده، فهو دولة بلا جيش، وبلا سيادة، وهو ما يعني أن العمل الأميركي، قد فرّغ مفهوم الدولة من مضامينها وعلى أمل أن يحظى بموافقة إسرائيل، ورغم ذلك فإن اليمين المتطرف ومعظم الأوساط السياسية الإسرائيلية ترى أن حل الدولة أصبح خلف ظهورهم".
من جهته، يقول أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الألمانية الأردنية، الدكتور بدر الماضي، بالتأكيد أن العلاقة الشخصية بين نتنياهو وبايدن لم تكن بالمستوى المطلوب سابقا وحاليا. وكانت حرب غزة عاملا أساسيا أيضا، بزيادة التوتر والخلاف بين الطرفين على أهداف استراتيجية قد تصب في صالح الولايات المتحدة الأميركية، وأيضا في مستقبل إسرائيل. هناك اعتقاد، بل شبه جزم من قبل الإدارة الأميركية وكثير من المؤسسات في الولايات المتحدة الأميركية، أن نتنياهو يبحث عن مصالح شخصية، ولا يبحث عن مصلحة إسرائيل.
وقال بالنسبة للولايات المتحدة الأميركية، المصلحة الإستراتيجية الإسرائيلية مقدمة عن المصالح الشخصية لقادة إسرائيل ومقدمة حتى في بعض الأحيان على المصالح الأميركية حول العالم.
وأضاف "فمن هذا المنطلق، كان هذا الخلاف الكبير جدا، ولم تكن القضية الفلسطينية هي جوهر الخلاف بين الطرفين، ولكن أيضا هناك تقييم داخل أروقة الإدارة الأميركية تقول إن تعنت نتنياهو واليمين المتطرف في حكومة إسرائيل، اليمين المتطرف في هذه الحكومة ونتنياهو يشكلان حالة من الضغط الكبير جدا على سمعة الولايات المتحدة الأميركية كقوة قادرة على إيقاف مثل هذه الحرب، هناك تقييم أيضا أن نتنياهو وحكومته اليمينية المتطرفة قد أصابا سمعة الولايات المتحدة الأميركية بضرر كبير جدا، من الصعب تصحيحه في الأيام القادمة بسبب عدم قدرة الولايات المتحدة الأميركية على التوازن في موضوع دعم قطاع غزة، ودعم إسرائيل بنفس الوقت وموازنتها مع حقوق الإنسان، ومع ضرورة أن تقرر الشعوب حق تقرير المصير".
وأضاف "إن إدارة الظهر لنتنياهو لأكثر من شهر تقريبا من قبل بايدن، كان يؤمل منه أن تزيد من الضغوط على الأخير لوقف حدة هذه الحرب، ولكن هذا لم يحدث إطلاقا، فقد زاد تعنت نتنياهو وزاد واليمين المتطرف معه في ضرورة الاستمرار في هذه الحرب، حتى وإن سالت دماء كثيرة من الأبرياء، وحتى وإن اختبرت المصداقية الأميركية حول العالم بأنها غير قادرة على وقف هذا اليمين المتطرف وحربه المسعورة على قطاع غزة".
وقال إن الطرح الأميركي هو محاولة للهروب إلى الأمام في قضية حل الدولتين، لا أحد يستطيع أن يصدق أو أن يعطي هذه الميزة لبايدن أنه يتحدث عن إقامة دولتين، خاصة وأن الانتخابات الأميركية قد بدأت الآن، وقد بدأت تضغط كثيرا على الحزب الديمقراطي، وعلى بايدن شخصيا، وهذا لن يجعل من القضية الفلسطينية أولوية، سواء للناخب الأميركي، أو لصناع القرار في الحزب الديمقراطي، ولكن محاولة طرح مثل هذه الفكرة هو فقط إلهاء للرأي العام العالمي ومحاولة القول إن واشنطن ما زالت معنية بالقضية الفلسطينية.
وأضاف "بمعنى أنه سيتم دائما طرح حل الدولتين من قبل واشنطن وتل أبيب اللتين تعلمان تماما أنه لا يمكن أن يكون هنالك حل للدولتين، لكنه يستفاد من هذا الطرح في إغلاق أي حلول يمكن أن يطرحها الآخرون في المستقبل، ويغلق باب أي حلول يستفيد منها الشعب الفلسطيني".
بدوره، يقول عميد كلية القانون السابق في جامعة الزيتونة الدكتور محمد فهمي الغزو، إن هناك أدلة متزايدة على أن الرئيس الأميركي بايدن بدأ يفقد صبره تجاه نتنياهو"، مؤكدا أن الإدارة الأميركية قلقة من أن إسرائيل لن تلتزم بجدولها للانتقال لعمليات أقل حدة في غزة.
وأضاف "تعكس الخلافات بين الإدارة الأميركية ونتنياهو حجم تنامي الأزمة وإمكانية الإطاحة بحكومة الأخير، وهو أمر تحدثت عنه تقارير أميركية كشفت عن تعاون واشنطن وقادة إسرائيليين لتشكيل حكومة ما بعد نتنياهو، وفي هذا يتقدم كل من يئير لبيد وأفيغدور ليبرمان وبني غانتس".
وتابع: لا تقل الأزمة السياسية التي تعيشها حكومة الاحتلال حدة عن أزمة الفشل الميداني العسكري في قطاع غزة، وهذه الأزمة بدأت ببعدها الخارجي حيث الخلافات مع الإدارة الأميركية منذ اليوم الأول للحرب، رغم التعاطف والدعم اللامشروط الذي أبدته إدارة بايدن للاحتلال".
وتابع: جميع مناورات نتنياهو اليوم لا تمتلك فرصة كبيرة للنجاح، خاصة وأن الدور الأميركي بدأ ينفذ بشكل أكبر إلى تفاصيل السياسة الداخلية في الكيان، وذلك على أساس الخطة التي وضعتها واشنطن حول غزة بمساعدة دول عربية تتضمن مسألة حل الدولتين، ما يعني أن الإدارة الأميركية غير منفتحة على السيناريو الذي يتبناه نتنياهو وتفضل السيناريو الخاص بها وفقا لخطتها التي تتجاوز نتنياهو وربما اليمين الإسرائيلي ككل في المرحلة المقبلة.
من جانبه، قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، عزت الرشق، إن "بيع الوهم الذي يحاوله "بايدن" بالحديث عن الدولة الفلسطينية و"أنماطها"، لا ينطلي على الشعب الفلسطيني".
وقال في تصريح أمس، إن "بايدن" شريك كامل في حرب الإبادة، ولا ينتظر الشعب الفلسطيني منه خيراً"، مضيفاً إن "هؤلاء يظنون أنفسهم أولياء أمور الشعب الفلسطيني، يريدون أن يختاروا له نمط الدولة التي تناسبهم".
وشدد الرشق على أنه "بعد عشرات آلاف الشهداء والجرحى في قطاع غزة والضفة الغربية، فإن الشعب الفلسطيني سينتزع دولته التي سيعيش فيها حراً كريماً كما يليق بتضحياته".
وقال إن "الحديث الأميركي قبل مائة يوم، كان عن غزة ما بعد حماس، وصار اليوم عن "إسرائيل" ما بعد نتنياهو!".
وبالمثل؛ قال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، إن حديث "بايدن" عن دولة فلسطينية وما يسمّيه "حل الدولتين" بدون الموافقة على وقف إطلاق النار فوراً في قطاع غزة ودون الدعوة لإزالة الاستيطان، وتحديد حدود ومضمون الدولة الفلسطينية هو ذر للرماد في العيون".
وأضاف، إن المقترح الأميركي "محاولة لتمرير التطبيع مع استمرار الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني، ويبدو أنها محاولة من "بايدن" لتجنب هزيمته المنتظرة في الانتخابات الرئاسية الأميركية المرتقبة، بسبب رفض غالبية الشعب الأميركي لسياسته بدعم العدوان الهمجي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية".
وأكد أن "القول بإمكانية قيام دولة فلسطينية بوجود "نتنياهو" هو نفاق وتضليل يتجاهل ما قاله الأخير بأنه يرفض قيام دولة فلسطينية مستقلة"، مؤكداً أن "الدولة الفلسطينية لا يمكن أن تتحقق بدون إزالة الاحتلال وإزالة المستوطنات والمستوطنين".

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