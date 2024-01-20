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لا استحداث لشواغر المياومة بموازنة البلديات

1/20/2024 11:24:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) فرح عطيات أدرجت وزارة الإدارة المحلية ثمانية بنود جديدة لتعليمات إعداد مشروع موازنة البلديات ومجالس الخدمات المشتركة للعام الحالي، من بينها عدم استحداث أي شواغر للعمال على الأجور اليومية.
وأبقت التعليمات، التي عممها وزير الإدارة المحلية ونائب رئيس الوزراء توفيق كريشان على البلديات، ومجالس الخدمات المشتركة نهاية الشهر الماضي، "على الشواغر التي هي قيد إجراءات التعيين مع ديوان الخدمة المدنية".
وبموجب التعليمات، التي تنفرد "الغد" بنشر تفاصيلها، فإن "البلديات أرسلت الحسابات الختامية للعام الماضي، وبعد تدقيقها مع المدقق المعتمد أمس، وبحسب المهلة الممنوحة لها من الوزارة، ليصار الى تدقيق موازنة البلدية.
وبحسب التعديلات الجديدة "ستعدل أوضاع الموظفين الحاصلين على مؤهلات علمية بعد التعيين حسب الأنظمة، والتعليمات النافذة، مع إرفاق قراري المجلس البلدي ولجنة شؤون الموظفين، والمؤهل العلمي مصدقا حسب الأصول".
كما وستنظر "الوزارة في تعديل أوضاع عمال الوطن في الفئة الثالثة، الحاصلين على مؤهلات علمية، والذين بدأ تثبيتهم بموافقتها منذ نهاية عام 2021، وإدراجهم على جدول التشكيلات لعام 2025، حسب الوظائف الشاغرة بالبلدية، ووفقاً للأسس التي ستصدر لهذه الغاية".
ولا يقتصر الأمر على تلك الفئة، بل ستعمل الوزارة على دراسة أوضاع الموظفين الحاصلين على مؤهلات علمية قبل التعيين، ليتم تعديل أوضاعهم وإدراجهم على جدول التشكيلات للعام المقبل حسب الوظائف الشاغرة بالبلدية، ووفقاً للأسس التي ستصدر لهذه الغاية.
وشددت الوزارة على "عدم طلب تغيير المسميات الوظيفية للموظفين على موازنة العام الحالي"، والتي تعد من البنود الجديدة التي استحدثتها في تعليماتها.
ومن بين البنود الأخرى كذلك "الرجوع للجنة إدارة الصندوق والتكافل الاجتماعي، والادخار لموظفي البلديات ومجالس الخدمات المشتركة، والتي شكلت حسب النظام في أي مخاطبات، أو استفسارات تخص صندوق التكافل الاجتماعي والادخار".
وأكدت الوزارة على أنها " لن تصادق على موازنات البلديات التي لم تلتزم بربط تقديرات الموازنة بخطتي العمل السنوية والتنموية والإستراتيجية لها، مع مراعاة توقيت الإيرادات، والمصروفات".
ورصدت الوزارة في بند النفقات ولأول مرة "مبلغا على بند النفقات الانتخابية، في وقت أعادت فيه تعديل عدد الجلسات التي يحضرها أعضاء المجلس البلدي للحصول على المكافأة البالغة 25 دينارا عن كل جلسة".
ويكون "الحد الأدنى لعدد الجلسات التي يحضرها أعضاء بلديات الفئة الأولى أربعة، على أن لا تزيد على ثمان، في حين يكون حدها الأدنى لبلديات الفئة الثانية مماثلا، لكن لا يجب أن ترتفع عن سبع".
وأما بالنسبة لأعضاء بلديات الفئة الثالثة فإن "الحد الأدنى لعدد الجلسات في الشهر يكون أربع، في حين لا يجب أن يزيد عن ست جلسات"، بحسب ما ورد في التعليمات ذاتها.
وأبقت بنود التعليمات على "الاستمرار باعتماد الموازنة متوسطة المدى (2024-2026) الموازنة التأشيرة، ضمن موازنة البلدية.
ولم تعدل الوزارة على بنود التعليمات التي تقضي "بشطب الوظائف الشاغرة، والتي لم يتم التعيين عليها عبر الأعوام السابقة، باستثناء تلك الشواغر قيد إجراءات التعيين مع ديوان الخدمة المدنية، كما كان معمولا به سابقا".
إلى جانب "التنسيب بتغيير المسميات الوظيفية للعمال، وعمال الوطن، والسائقين مهما كانت الأسباب، وكذلك تغيير المسمى الوظيفي لأي موظف لغايات منحه إحدى العلاوات الإضافية المنصوص عليها في المادة 12/أ، من نظام موظفي البلديات النافذ، إلا إذا دعت الحاجة الماسة والفعلية إلى نقله لممارسة الوظيفة فعليا، وكانت مؤهلاته العلمية، وخبراته العملية تتناسب ومتطلبات الوظيفة، وحسب الهيكل التنظيمي".
ومثل كل عام نصت التعليمات على "عدم إحداث أي شواغر جديدة للبلديات التي تزيد نسب الرواتب فيها على 40 % من الإيرادات، واقتصارها على الوظائف الفنية، والمالية فقط، في تلك التي تقل فيها هذه النسبة عن 40 %".
كما حددت التعليمات "بنود الزيادة السنوية للعقد الشامل لكافة العلاوات، على ألا تتجاوز 12 دينارا لمن يتقاضون راتبا من ألف دينار فما فوق، ولا تنخفض عن أربعة دنانير لمن يحصلون على أجر شهري من 250 دينارا فأقل، على أن يتم رصد الحد الأدنى للعاملين بالمياومة بواقع تسعة دنانير، وزياداتهم السنوية وبالأجرة اليومية 150 فلسا يوميا".
ولم تغير التعليمات الجديدة "نسبة المخصصات للمكافآت، والتعويضات، والعمل الإضافي، بحيث بقيت على 15 % من إجمالي رواتب موظفي البلدية".
واستمرت البنود "بحظر تخصيص مبالغ مالية على بند الاستملاكات في حال توفر أراض لخزينة الدولة، وضمن حدود البلدية، فيما يمنح نائب الرئيس ما يعادل راتب الرئيس وعلاواته، ولمدة شهرين كحد أقصى، والتي يتقاضاها فقط في حال غيابه، وبإجازة تبلغ أكثر من أسبوع، وتصرف من مادة مكافأة أعضاء المجلس البلدي، ويضاف على مكافأة المجلس البلدي مكافأة اللجان الدائمة".
أما المخصصات المتعلقة بأعضاء لجان التنظيم المحلية، فتقدر بـ25 دينارا كذلك عن كل جلسة يحضرها العضو، وبحد أقصى 52 جلسة سنويا، ويتم رصدها على مكافأة أعضاء المجلس البلدي، كما كان الحال في التعليمات السابقة، ويتم تخصيص حد أدنى حوالي 50 ألف دينار لبلديات الفئة الأولى، و20 ألف دينار للفئة الثانية والثالثة، لتهيئة البيئة العمرانية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
ووفق ما جاء في التعليمات، "ترصد 50 ألف دينار أخرى وكحد أدنى على المتفرقات والطوارئ لمواجهة الظروف الجوية، على ألا يتم تخصيص أموال للمشاريع الرأسمالية للبلديات التي تعاني من العجز المالي، إلا في حال وجود التزام في هذا الصدد".
كما وأعادت التعليمات التشديد على "إدراج مشاريع الطاقة التي تؤدي لخفض تكاليف الاستهلاك ضمن موازنة متعددة السنوات، مع رصد علاوة بدل عدوى لسائقي آليات جمع النفايات وبواقع 25 دينارا شهريا، وتلك الخاصة لعمال الوطن الفعليين وبذات القيمة".
ولم تطرأ تعديلات على تخصيص "منح علاوة مقدارها 25 % من الراتب الأساسي للبلديات التي تعمل 42 ساعة أسبوعيا، على أن يكون الدوام موحدا لكافة العاملين فيها، وأخرى مقدارها 15 % من الأجر الأساسي لأولئك الذين يعملون 36 ساعة أسبوعيا، على أن يكون الدوام موحدا كذلك".

MENAFN20012024000072011014ID1107746232

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