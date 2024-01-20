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1.7 مليون طالب يستأنفون الفصل الدراسي الثاني اليوم

1/20/2024 11:24:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) آلاء مظهر يستأنف صباح اليوم الأحد 1.7 مليون طالب وطالبة من المدارس الحكومية
والثقافة العسكرية ووكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فصلهم الدراسي الثاني، بعد انتهاء عطلة الشتاء (بين الفصلين) أمس السبت.
وبحسب التقويم المدرسي للعام الدراسي 2023/ 2024، فإن عطلة الشتاء التي استمرت 14 يوما بدأت في 7 كانون الثاني (يناير) الماضي وانتهت أمس السبت.
من جهته أكد الناطق الإعلامي لوزارة التربية والتعليم أحمد المساعفة جاهزية المدارس لاستقبال الطلبة في فصلهم الدراسي الثاني.
واشار في تصريح لـ"الغد" أمس، إلى أن طلبة المدارس الحكومية والثقافة العسكرية، و(الأونروا)، سيلتحقون اليوم بمدارسهم في حين طلبة المدارس الخاصة سيستأنفون الدراسة في 1 شباط (فبراير) المقبل.
وقال المساعفة، إلى أن جميع الكتب المدرسية ستكون متوفرة بين أيدي الطلبة مع بدء أول يوم دراسي.
وأكد أن الوزارة ما زالت مستمرة بتطبيق قرارها القاضي بتعديل موعد بدء الحصة الأولى في المدارس انسجاما مع قرار تثبيت العمل بالتوقيت الصيفي، بحيث يكون دوام الطلبة في المدارس في تمام الساعة 8:15 صباحا، على أن تبدأ الحصة الأولى في تمام الساعة 8:30 صباحا.
وأضاف المساعفة أن هذا القرار سيستمر العمل به لغاية 14 نيسان (إبريل) المقبل ومن ثم يعود الوضع كما كان معمولا به سابقا.
وأوضح أن جميع المدارس ستفتح أبوابها لاستقبال الطلبة في تمام الساعة 7:45 صباحا؛ وذلك لإتاحة المجال أمام أولياء الأمور ولا سيما الموظفين لإيصال أبنائهم إلى المدارس.
وبين أن الحصة الأولى في المدارس ذات الفترة الواحدة والفترتين، وفق هذا القرار، ستبدأ في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحا، فيما تبدأ الحصة الأولى في الفترة الثانية، في الساعة الواحدة بعد الظهر، على أن يكون زمن الحصة الصفية في مدارس الفترتين 35 دقيقة، لافتا إلى إلغاء الاستراحة بين الحصص والتي تكون بواقع 5 دقائق.
وجدد المساعفة تأكيده على أن الوزارة ستستأنف في الفصل الدراسي الثاني تنفيذ إجراءات تعويض الفاقد التعليمي، عبر برنامج التدخلات العلاجية.
وكانت "التربية" قد حددت 13 إجراء علاجيا لمعالجة الفاقد التعليمي للطلبة في مبحثي الرياضيات واللغة العربية، بداية العام الدراسي الحالي من أبرزها: توسيع زمن التعلم حيث قررت الوزارة، في وقت سابق من بدء العام الدراسي الحالي، تقديم موعد الدوام المدرسي إلى 20 آب (اغسطس) الماضي ، أي بزيادة 10 أيام دراسية في الفصل الدراسي الأول و10 أيام دراسية في الفصل الدراسي الثاني.
ولفت المساعفة الى أن الفئة المستهدفة هم طلبة الصفوف من الـ4 وحتى الـ9 في المدارس الحكومية والثقافة العسكرية و(الأونروا).
وتابع المساعفة أن إجمالي عدد الطلبة بمختلف المراحل الدراسية وفق الاحصائيات بلغ 2.250 مليون، لافتا إلى أن عدد المدارس الحكومية بلغ 4073، منها 20 % تعمل بنظام الفترتين.
ونوه بأن عدد أيام الدراسة الفعلية في الفصل الدراسي الثاني ستبلغ 112 يوما، فيما بلغت 105 يوما في الفصل الدراسي الأول، وبهذا يكون مجموع عدد أيام الدراسة الفعلية للعام الدراسي الحالي 217 يوما.
وتابع المساعفة، أن التقويم المدرسي حدد موعد بدء الاختبارات التحصيلية النهائية المدرسية للفصل الدراسي الثاني، لطلبة مرحلتي التعليم الأساسي والثانوية (الصف 11) في 1 حزيران (يونيو) المقبل، وتستمر لغاية 25 حزيران (يونيو) المقبل.
وأوضح أن الاختبارات التحصيلية النهائية للفصل الدراسي الثاني لطلبة الثانوية العامة الصف الـ12 (التوجيهي)، أو ما يطلق عليها الاختبارات التجريبية، ستبدأ في 8 أيار(مايو) المقبل وتستمر لغاية 26 من الشهر ذاته.
وأشار إلى أن العطلة الصيفية ستبدأ في 26حزيران (يونيو) المقبل.

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