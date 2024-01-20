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المهندسين: تعديلات مرتقبة على قانونها لمواكبة التطورات

1/20/2024 11:24:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) محمد الكيالي من المتوقع أن ينتهي مجلس نقابة المهندسين قريبا، من وضع جملة من التعديلات على قانون النقابة بما يتواءم مع التطورات الحاصلة على القطاع الهندسي والمهنة.
وقال نقيب المهندسين أحمد سمارة الزعبي، إن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجهود من كافة مكونات النقابة، لتحقيق الأهداف المرجوة من التعديلات التي تمت على نظام صندوق تقاعد المهندسين.
وأكد الزعبي أن المرحلة المقبلة، ستشهد تقديم مشروع لتعديل قانون النقابة بما يتواءم من التطورات والمستجدات في المرحلة الحالية.
وانتهت نقابة المهندسين في الأسبوع الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، من تعديلات صندوق التقاعد، بعد أن أقرّ مجلس الوزراء النظام المعدّل لنظام التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين لسنة 2023.
وجاء النظام لغايات إدامة عمل صندوق التقاعد، والمحافظة على مركزه المالي، وضمان تأدية خدماته عبر زيادة إيراداته المالية بإلزامية الاشتراك فيه لجميع أعضاء النقابة.
وقال نائب نقيب المهندسين فوزي مسعد، إن التشريعات النقابية التي تعمل النقابة على تعديلها في الوقت الحالي من المتوقع عرضها على مختلف اللجان النقابية في شباط (فبراير) المقبل، مبينا أن النقابة باتت في المراحل النهائية من التعديلات على قانونها.
وأشار إلى أن من أهم هذه التعديلات، إلغاء الرسوم الإضافية على أعضاء الهيئة العامة، وتخفيض سن الترشح لمنصب النقيب ونائبه ولجان الفرع والهيئات المختلفة، بالإضافة إلى استحداث امتحان مزاولة المهنة.
وتحدّث مسعد الذي يشغل منصب رئيس لجنة تحديث ومراجعة التشريعات في النقابة، عن إجراء تعديلات على نظام ممارسة المهنة ونظام هيئة المكاتب، بما يتوافق مع فتح فرص العمل أمام المهندسين، والحد من البطالة ورفع مستوى العمل الهندسي بشكل عام.
وشدد على أنه فيما يخص موضوع النسبية، فهي تهدف لشراكة حقيقية بين جميع الأطياف النقابية بإدارة النقابة، في هذه المرحلة الحرجة من عمر النقابة والتحديات المحلية والدولية التي يشهدها الأردن والإقليم.
وأكد مسعد أن المرحلة الحالية تتطلب أن يكون هناك توافق بين جميع الكتل في النقابة التي لها علاقة بالعمل النقابي.
وباشرت النقابة العام الماضي، بإعداد المشروع الجديد لقانون النقابة وأنظمة أخرى منبثقة عنه.
وجرى تشكيل لجنة مصغرة في النقابة لتجهيز مسودة أولية، بحيث قامت بمخاطبة جميع الهيئات النقابية لإرسال الاقتراحات المناسبة لشمولها بالتعديل، كما أعلنت النقابة على موقعها الإلكتروني، لجميع أعضاء الهيئة العامة، لإرسال اقتراحاتهم لدراستها من قبل اللجنة المصغرة وإعداد مسودة التعديلات بمشاركة واسعة من جميع الهيئات النقابية.
يذكر أن نقابة المهندسين أطلقت في 17 آب (أغسطس) الماضي، حملة تستهدف فيها أعضاء الهيئة العامة، لجمع مقترحات لتحديث ومراجعة التشريعات في النقابة.
وأكد مسعد أن التعديلات المقترحة تأتي ضمن رؤية مجلس النقابة في تطوير وتحديث وسائله، بمشاركة المهندسين أعضاء الهيئة العامة بالإضافة للوصول لإنجاز قانون عصري لنقابة المهندسين يواكب التطور، الحاصل على المهنة.

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