إعلام عبري: غالانت حاول اقتحام مكتب نتنياهو وهدد بإحضار الجيش

إعلام عبري: غالانت حاول اقتحام مكتب نتنياهو وهدد بإحضار الجيش
التاريخ
1/20/2024 11:24:41 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) كشف موقع والا الإسرائيلي أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت حاول اقتحام مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وكادت الأوضاع تتدهور نحو شجار بالأيدي.
وقال الموقع إن غالانت هدد وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر بإحضار قوة غولاني للسيطرة على الوضع في مجلس الحرب.-(وكالات)
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