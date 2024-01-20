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إعلام عبري: غالانت حاول اقتحام مكتب نتنياهو وهدد بإحضار الجيش

1/20/2024 11:24:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) كشف موقع والا الإسرائيلي أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت حاول اقتحام مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وكادت الأوضاع تتدهور نحو شجار بالأيدي.

وقال الموقع إن غالانت هدد وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر بإحضار قوة غولاني للسيطرة على الوضع في مجلس الحرب.-(وكالات)


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