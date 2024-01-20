جيش الاحتلال الإسرائلي يعلن إصابة 16 عسكريا في غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، بحسب هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، إصابة 16 عسكريا إسرائيليا في المعارك الدائرة بقطاع غزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وتجددت الاشتباكات بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال في جباليا وبيت لاهيا شمالي القطاع، وفي شرق خان يونس، في حين واصلت قوات الاحتلال ارتكاب المجازر عبر غاراتها الجوية، وقصفها المدفعي بمناطق عدة.--(بترا)
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