محمود جمال سمحان
التاريخ
1/20/2024 11:24:34 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم
يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي
انتقل الى رحمة الله تعالى
فقيد ال سمحان
محمود جمال سمحان
وسيتم تشييع جثمانه اليوم الاحد الموافق 21-1-2024 بعد صلاة الظهر من مسجد التابعين في ام نواره الى مقبرة سحاب
إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعون
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