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جليله داوود المجلي الداوود

1/20/2024 11:24:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) من آمن بي وان مات فسيحيا انتقلت الى الأمجاد السماوية فقيدة عشائر آل مخامرة عامة و آل داوود و الصايغ خاصة الفاضلة جليله داوود المجلي الداوود ارملة المرحوم سليمان مهاوش الصايغ و شقيقة كل من المرحوم يعقوب داوود مجلي و المرحوم ايوب داوود مجلي و جلال داوود مجلي و المرحومة نجمة داوود مجلي زوجة المرحوم نجيب فريح الصالح و المرحومة شمعة داوود مجلي زوجة المرحوم بشير فرحان السالم و المرحومة شيخة داوود مجلي زوجة المرحوم ميخائيل الداوود و سهام داوود مجلي زوجة المرحوم اديب يوسف الطريف التي انتقلت الى الأمجاد السماوية يوم السبت الموافق 20 /1 / 2024 عن عمر يناهز(٨٠ )عاما وسيتم تشييع جثمانها اليوم الاحد الموافق 21-1-2024 في تمام الساعة الثانية ظهراً في كنيسة القديس جاورجيوس للروم الارثوذكس - صافوط الى المقبرة - صافوط. وسيقام جناز الثالث والتاسع والاربعين يوم الثلاثاء الموافق 23-1-2024 في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا في كنيسة القديس جيورجيوس للروم الارثوذكس - صافوط . تقبل التعازي للرجال والنساء في جمعية المجد التعاونية - آل داوود بعد الدفن مباشرة ولغاية الساعة التاسعة مساءً، ويومي الاثنين والثلاثاء من الساعة الرابعة الى الساعة التاسعة مساءً. فيصل الداوود 0795714506 سميح الداوود 0799155025 الرب أعطى والرب أخذ فليكن اسم الرب مباركا قد يكون تحديد الموقع لاقرب نقطة وصول فقط ، وذلك بحسب معطيات خرائط جوجل ولا علاقة للتطبيق بهذا الامر

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