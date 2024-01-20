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قوات الاحتلال تقتحم مدينة الخليل برفقة آليات ثقيلة

1/20/2024 11:24:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليله، مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية.
وأكد مراسل وفا، أن قوات الاحتلال اقتحمت بعدد كبير من آلياتها العسكرية والثقيلة، برفقة رافعة ومضخة وخلاطة باطون، رأس الجورة مدخل مدينة الخليل الشمالي، وأغلقت عدة طرق في المكان، ومنعت المواطنين الدخول والخروج إلى عدة أحياء في المدينة.
وأضاف أن قوات الاحتلال جابت عدة شوارع بطريقة استفزازية، وتمركزت حتى اعداد هذا الخبر في الطريق الرابط رأس الجورة بمنطقة بئر المحجر، وداهمت منزل الشهيد نصر الله القواسمي، الذي أخذت قياساته وقياسات منزلي الشهيدين عبد القادر القواسمي، وحسن قفيشة، في 30 كانون الأول/ ديسمبر الماضي بعد أن حطمت أبوابها، تمهيدا لهدمها.
يشا إلى أن الشهداء الثلاثة المذكورين ارتقوا برصاص الاحتلال عند حاجز النفق العسكري جنوب مدينة القدس في 16 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

MENAFN20012024000072011014ID1107746223

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