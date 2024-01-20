قوات الاحتلال تقتحم مدينة الخليل برفقة آليات ثقيلة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليله، مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية.
وأكد مراسل وفا، أن قوات الاحتلال اقتحمت بعدد كبير من آلياتها العسكرية والثقيلة، برفقة رافعة ومضخة وخلاطة باطون، رأس الجورة مدخل مدينة الخليل الشمالي، وأغلقت عدة طرق في المكان، ومنعت المواطنين الدخول والخروج إلى عدة أحياء في المدينة.
وأضاف أن قوات الاحتلال جابت عدة شوارع بطريقة استفزازية، وتمركزت حتى اعداد هذا الخبر في الطريق الرابط رأس الجورة بمنطقة بئر المحجر، وداهمت منزل الشهيد نصر الله القواسمي، الذي أخذت قياساته وقياسات منزلي الشهيدين عبد القادر القواسمي، وحسن قفيشة، في 30 كانون الأول/ ديسمبر الماضي بعد أن حطمت أبوابها، تمهيدا لهدمها.
يشا إلى أن الشهداء الثلاثة المذكورين ارتقوا برصاص الاحتلال عند حاجز النفق العسكري جنوب مدينة القدس في 16 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
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