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بريطانيا توفر معلومات استخباراتية لإسرائيل بـ50 طلعة فوق غزة

1/20/2024 11:24:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ذكرت صحيفة استقصائية بريطانية السبت أن سلاح الجو البريطاني نفذ 50 طلعة استطلاعية فوق سماء قطاع غزة لتقديم معلومات استخباراتية لإسرائيل.
وأضافت صحيفة "دكلاسيفايد يو كي" (Declassified UK)، وهي تعمل في إجراء أبحاث حول عمل المؤسسات العسكرية والاستخباراتية أن طائرات بريطانية أقلعت من قاعدة أكروتيري الجوية البريطانية جنوبي إدارة قبرص الرومية، وقامت بـ 50 طلعة استطلاعية فوق سماء غزة منذ بداية ديسمبر/كانون الأول الماضي بواقع طلعة واحدة يوميا، لتقديم معلومات استخباراتية لإسرائيل.
وذكرت الصحيفة البريطانية أن الجيش البريطاني استخدم في طلعاته الجوية طائرات من طراز "شادو آر1" (Shadow R1) المستخدمة في مجالي الاستطلاع والمراقبة.
وأوضحت أن أولى الطلعات الجوية البريطانية فوق غزة بدأت في 3 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وأجرت 3 طلعات يوم 3 يناير/كانون الثاني الحالي، استمرت كل منها 6 ساعات.
وذكرت الدفاع البريطاني في بيان يوم 3 ديسمبر/كانون الأول الماضي أنه سيتم إجراء رحلات استطلاعية فوق غزة "لتوفير معلومات استخباراتية لإسرائيل بهدف دعم عملية إنقاذ الأسرى في غزة".
يشار إلى أن صحيفة "دكلاسيفايد يو كي" كانت قد ذكرت في 26 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أن طائرات عسكرية أميركية وبريطانية أقلعت من قاعدة أكروتيري جنوبي قبرص لمساعدة إسرائيل، وأن 33 رحلة عسكرية جوية تمت بين أكروتيري وتل أبيب، بينها طائرات شحن من طراز "سي 17إيه" (C-17A) في الفترة من 13 إلى 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

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