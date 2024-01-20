رونالدو يكوش على الألقاب العالمية

(MENAFN
- Al Watan) واصل نجم النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو، حصد الجوائز العالمية، والتي زينت معها مسيرته الكروية، في وقت اكتسح نجم النصر جوائز جلوب سوكر، وتفوق على الأرجنتيني، ليونيل ميسي، والمصري محمد صلاح.
استثنائي
لم يكن 2023 عاديًا للنجم البرتغالي رونالدو، إذ أعاد النصر صياغة نجوميته من جديد، بعد موسم 2022 الذي كان حافلا بالمشاكل الأوروبية له، وأثبت رونالدو أنه عملة نادرة في عالم المستديرة، حيث توج مستوياته مع النصر ومنتخب بلاده في تحقيق جائزة مارادونا لأفضل هداف بالعالم بـ54 هدفًا، وحصد جائزة أفضل لاعب باستفتاء الجمهور، وأفضل لاعب في الشرق الأوسط، رد معها اعتباره ضد الدوريات الرياضية الأوروبية التي تنكرت له في وقت سابق، إلى جانب تحقيقه البطولة العربية مع النصر، وصدارته لترتيب الهدافين بـ20 هدفًا، بينما حقق فريقه النصر المركز الثاني، كأفضل ناد في الشرق الأوسط خلفًا للنادي الأهلي المصري.
استمتاع
فضل رونالدو، الدوري السعودي على الدوري الفرنسي، وأنه أكثر تنافسية، مؤكدًا أن الدوري السعودي الأفضل ويواصل التحسن، مشيرًا إلى أنه يشعر بالسعادة مع النصر، وأن المملكة تتطور، معتقدًا أن الدوري السعودي سيكون من أفضل 3 الدوريات العالمية، وعلى السعوديين الشعور بالفخر.
-3 جوائز توجت نجومية رونالدو.
-الدوري السعودي يتفوق على الفرنسي.
-ارتياح كبير لرونالدو في المملكة.
-الدون النجم المفضل للجماهير.
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