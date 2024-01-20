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رونالدو يكوش على الألقاب العالمية

1/20/2024 11:21:52 PM
(MENAFN- Al Watan) واصل نجم النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو، حصد الجوائز العالمية، والتي زينت معها مسيرته الكروية، في وقت اكتسح نجم النصر جوائز جلوب سوكر، وتفوق على الأرجنتيني، ليونيل ميسي، والمصري محمد صلاح.
استثنائي
لم يكن 2023 عاديًا للنجم البرتغالي رونالدو، إذ أعاد النصر صياغة نجوميته من جديد، بعد موسم 2022 الذي كان حافلا بالمشاكل الأوروبية له، وأثبت رونالدو أنه عملة نادرة في عالم المستديرة، حيث توج مستوياته مع النصر ومنتخب بلاده في تحقيق جائزة مارادونا لأفضل هداف بالعالم بـ54 هدفًا، وحصد جائزة أفضل لاعب باستفتاء الجمهور، وأفضل لاعب في الشرق الأوسط، رد معها اعتباره ضد الدوريات الرياضية الأوروبية التي تنكرت له في وقت سابق، إلى جانب تحقيقه البطولة العربية مع النصر، وصدارته لترتيب الهدافين بـ20 هدفًا، بينما حقق فريقه النصر المركز الثاني، كأفضل ناد في الشرق الأوسط خلفًا للنادي الأهلي المصري.
استمتاع
فضل رونالدو، الدوري السعودي على الدوري الفرنسي، وأنه أكثر تنافسية، مؤكدًا أن الدوري السعودي الأفضل ويواصل التحسن، مشيرًا إلى أنه يشعر بالسعادة مع النصر، وأن المملكة تتطور، معتقدًا أن الدوري السعودي سيكون من أفضل 3 الدوريات العالمية، وعلى السعوديين الشعور بالفخر.
-3 جوائز توجت نجومية رونالدو.
-الدوري السعودي يتفوق على الفرنسي.
-ارتياح كبير لرونالدو في المملكة.
-الدون النجم المفضل للجماهير.

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