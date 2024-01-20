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الرياض تنفرد بتوثيق الوصايا للورثة

1/20/2024 11:18:03 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف المؤشر العدلي عن انفراد منطقة الرياض بعمليات توثيق الوصية سواء للورثة أو الجهات الخيرية حسب ما تضمنته، حيث شهدت محاكم الأحوال الشخصية بالعاصمة توثيق وصايا خلال عامي 2022 - 2024 وبلغ عدد الموثقة 975 وصية، بينما لم تسجل المناطق أي وصية موثقة عبر خدمات التوثيق بوزارة العدل، ويتم تنفيذ الوصية من تركة الموصي، بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه، وذلك حسب المتعارف عليه.
تطبيق الوصية
أوضحت وزارة العدل حسب لائحة الأحوال الشخصية أن الوصية تكون لازمة بحسب الموصى له، وذلك وفق حالات، إذا كانت لشخص طبيعي معين وفئة محصورة فبالقبول لها بعد وفاة الموصي، وينتقل الملك للموصى له من وقت القبول، وإذا كانت لقاصر فبقبول الولي لها، وإذا كانت مطلقة لله تعالى أو لوجوه البر أو لفئة غير محصورة فتلزم الوصية بوفاة الموصي بلا قبول، وإذا كانت لشخص اعتباري فبعد موافقة من يملك حق قبولها وفقاً للأحكام المنظمة لذلك، وإذا كانت لمسجد فبعد موافقة الجهة المشرفة، وإذا كانت لوقف فبعد موافقة ناظره.
أركان الوصية
أوضح المحامي عبد العزيز عادل أن الوصية حسب المتعارف عليه هي تصرف بمال على وجه التبرع مضاف إلى ما بعد موت الموصي، وهناك أركان لها لابد من الالتزام بها، وهي الصيغة التي تكتب بها الوصية، أيضا وجود الموصي الشخص الذي يكتب وصيته، والموصى له، وتدوين الموصى به من عقارات وأملاك وأموال وما يملك صاحب الوصية.
وهناك أمور تبطل الوصية حسب لائحة الأحوال الشخصية، وذلك حسب المادة 96 بعد الـ100، أوضحت أنه تبطل الوصية في الحالات الآتية: في حالة رجوع الموصي عن وصيته قولاً أو فعلاً. ووفاة الموصي له المعين قبل الموصي أو موتهما معاً أو جهل أيهما أسبق وفاة، إلا إذا كانت الوصية بقضاء دين الموصي له. رد الموصي له الوصية بعد وفاة الموصي وقبل القبول، وفي حالة قتل الموصي له الموصي قتلاً يمنع الإرث.، وتلف الموصي به المعين أو استحقاقه لغير الموصي.
تعدد الموصى لهم
أكد أن في حالة تعدد الموصى لهم في وصية واحدة تم كتباتها أو في أكثر من وصية بحيث لم يحدد فيها نصيب كل واحد من الموصى لهم، هنا يكون توزيع الوصية حسب الآتي: إذا أوصى لمعينين أو فئة محصورة كان لكل فرد منهم سهم من الوصية، وإذا قام الموصي بوضع في وصيته لأشخاص معينين وإلى جانب فئة أخرى غير محصورة كان لكل فرد منهم من المعينين في الوصية سهم والفئة غير المحصورة سهم.
وأضاف أن هناك شروط لابد أن تنطبق على ما يتم كتبته في الوصية، حيث لا بد أن ما يتم الوصية به يكون ملكا للموصي، وأن يكون موجودا ومشروعا. - رجوع الموصي عن وصيته قولاً أو فعلاً.
مبطلات الوصية:
- وفاة الموصى له المعين قبل الموصي أو موتهما معاً أو جهل أيهما أسبق وفاة إلا إذا كانت الوصية بقضاء دين الموصى له.
- رد الموصى له الوصية بعد وفاة الموصي وقبل القبول.
- قتل الموصى له الموصي قتلاً يمنع الإرث.
- تلف الموصى به المعين أو استحقاقه لغير الموصي.

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