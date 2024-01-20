Sunday, 21 January 2024 08:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


205% زيادة في الشركات التقنية

1/20/2024 11:18:03 PM
(MENAFN- Al Watan) زادت عدد الشركات المسجلة في منصة ((تك)) لتقنية المعلومات والتقنيات الناشئة 205%، ووصل عدد الشـــركات المسجلة في المنصة إلى 610 شركات منشورة ضمن دليل الشـــركات المسجلة مع الهيئة، حيث يتم تصنيف الشركات وفق وثيقة تصنيف أعمال سـوق تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة.
وأصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، حسب تقرير إحصائي صادر عنها لعام 2022، نحو 4629 رخصة جوية وبحرية ولهواة لاسلكي، وجددت 2991 رخصة، وخصصت 33 ترددا للجهات المدنية والشركات، بينما بلغ عدد الترددات التي تم تخصيصها لخدمات البث الإذاعي 47 ترددا، و1549 ترددا خصصت للأحداث المؤقتة، وبلغ عدد الوصلات الثابتة التي ستتم إعادة تخصيصها بناء على خطة الإخلاء 640 وصلة، وتم إلغاء 8016 وصلة.
الأعمال الميدانية
ولفتت الهيئة إلى رصد ترددات غير مرخصة باستخدامها تسبب تداخلات راديوية، وبلغ عددها 627 ترددا، وكان هناك 889 طلبا واردا لمعالجة تداخلات، ومراقبة الحيز الترددي، لمعرفة الاستخدامات الفعلية للطيف الترددي، وتحديد نظامية الاستخدام، بهدف تحقيق الاستخدام الأفضل للترددات بلغت 956 ترددا، واتضح أن 97% من الترددات التي تم رصدها عبر العمليات الفنية الميدانية الاستباقية كانت وفق المعايير الفنية المرخصة لها من الهيئة، و456 تم إجراء القياسات الفنية الميدانية لها، للتأكد من الالتزام بمستويات الإشعاعات الكهرومغناطيسية الصادرة من أبراج الاتصالات لتنظيمات التعرض للمجالات الكهرومغناطيسية، و21 ترددا أجريت لها قياسات ميدانية للتأكد من التزام مقدمي الخدمات باستخدام النطاقات الترددية في شبكات الاتصالات المتنقلة الدولية IMT بمعايير الترخيص الممنوحة لهم من قِبل الهيئة، و725 تم تنفيذ القياسات الفنية لها من أجل قياس التزامها بالمعايير الفنية للترخيص الممنوح لها من قِبل الهيئة، إلى جانب قياس كفاءة استخدام الطيف الترددي لأنظمة الاتصالات المتنقلة الدولية لـ39.245 برجا، وتغطية 5 حالات متجاوزة لحدود المملكة من دول الجوار وتمت معالجتها.
إدارة الترددات
عملـــت الهيئـــة علـــى نظـــام إلكترونـــي لإدارة التـــرددات، وذلـــك لتطويـــر الخدمـــات الإلكترونية للطيـــف التـــرددي والأنظمة المرتبطة بها، حيث تم توفيـــر أنظمة حديثة تســـاعد في تقديـــم الخدمـــات الإلكترونية لمستخدمي الطيف الترددي بشكل فعال، وتقليل الأعمال التشغيلية وتسهيل إجراءات الترخيص للأجهزة اللاسلكية بشكل فوري، ما سيكون له أثر في تمكين القطاع الخاص.
تراخيص عدد الشركات التقنية:
أجهزة تقنية المعلومات = 267
البرمجيات = 517
مراكز البيانات والحوسبة السحابية = 279
خدمات تقنية المعلومات = 600
التقنيات الناشئة = 223
نسبة زيادة الشركات المسجلة
عدد الشركات المسجلة = 205%
الشـــركات المسجلة في منصة ((تك)) = 610
عدد الرخص = 4629
الرخص المجددة =2991
عدد الترددات التي تم تخصيصها لخدمات البث الإذاعي = 47 ترددا للأحداث المؤقتة = 1549
عدد الوصلات الثابتة التي ستتم إعادة تخصيصها بناء على خطة الإخلاء = 640
عدد الملغاة = 8016

MENAFN20012024000089011017ID1107746195

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث