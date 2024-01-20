205% زيادة في الشركات التقنية

(MENAFN
- Al Watan) زادت عدد الشركات المسجلة في منصة ((تك)) لتقنية المعلومات والتقنيات الناشئة 205%، ووصل عدد الشـــركات المسجلة في المنصة إلى 610 شركات منشورة ضمن دليل الشـــركات المسجلة مع الهيئة، حيث يتم تصنيف الشركات وفق وثيقة تصنيف أعمال سـوق تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة.
وأصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، حسب تقرير إحصائي صادر عنها لعام 2022، نحو 4629 رخصة جوية وبحرية ولهواة لاسلكي، وجددت 2991 رخصة، وخصصت 33 ترددا للجهات المدنية والشركات، بينما بلغ عدد الترددات التي تم تخصيصها لخدمات البث الإذاعي 47 ترددا، و1549 ترددا خصصت للأحداث المؤقتة، وبلغ عدد الوصلات الثابتة التي ستتم إعادة تخصيصها بناء على خطة الإخلاء 640 وصلة، وتم إلغاء 8016 وصلة. الأعمال الميدانية
ولفتت الهيئة إلى رصد ترددات غير مرخصة باستخدامها تسبب تداخلات راديوية، وبلغ عددها 627 ترددا، وكان هناك 889 طلبا واردا لمعالجة تداخلات، ومراقبة الحيز الترددي، لمعرفة الاستخدامات الفعلية للطيف الترددي، وتحديد نظامية الاستخدام، بهدف تحقيق الاستخدام الأفضل للترددات بلغت 956 ترددا، واتضح أن 97% من الترددات التي تم رصدها عبر العمليات الفنية الميدانية الاستباقية كانت وفق المعايير الفنية المرخصة لها من الهيئة، و456 تم إجراء القياسات الفنية الميدانية لها، للتأكد من الالتزام بمستويات الإشعاعات الكهرومغناطيسية الصادرة من أبراج الاتصالات لتنظيمات التعرض للمجالات الكهرومغناطيسية، و21 ترددا أجريت لها قياسات ميدانية للتأكد من التزام مقدمي الخدمات باستخدام النطاقات الترددية في شبكات الاتصالات المتنقلة الدولية IMT بمعايير الترخيص الممنوحة لهم من قِبل الهيئة، و725 تم تنفيذ القياسات الفنية لها من أجل قياس التزامها بالمعايير الفنية للترخيص الممنوح لها من قِبل الهيئة، إلى جانب قياس كفاءة استخدام الطيف الترددي لأنظمة الاتصالات المتنقلة الدولية لـ39.245 برجا، وتغطية 5 حالات متجاوزة لحدود المملكة من دول الجوار وتمت معالجتها. إدارة الترددات
عملـــت الهيئـــة علـــى نظـــام إلكترونـــي لإدارة التـــرددات، وذلـــك لتطويـــر الخدمـــات الإلكترونية للطيـــف التـــرددي والأنظمة المرتبطة بها، حيث تم توفيـــر أنظمة حديثة تســـاعد في تقديـــم الخدمـــات الإلكترونية لمستخدمي الطيف الترددي بشكل فعال، وتقليل الأعمال التشغيلية وتسهيل إجراءات الترخيص للأجهزة اللاسلكية بشكل فوري، ما سيكون له أثر في تمكين القطاع الخاص. تراخيص عدد الشركات التقنية:
أجهزة تقنية المعلومات = 267
البرمجيات = 517
مراكز البيانات والحوسبة السحابية = 279
خدمات تقنية المعلومات = 600
التقنيات الناشئة = 223
نسبة زيادة الشركات المسجلة
عدد الشركات المسجلة = 205%
الشـــركات المسجلة في منصة ((تك)) = 610
عدد الرخص = 4629
الرخص المجددة =2991
عدد الترددات التي تم تخصيصها لخدمات البث الإذاعي = 47 ترددا للأحداث المؤقتة = 1549
عدد الوصلات الثابتة التي ستتم إعادة تخصيصها بناء على خطة الإخلاء = 640
عدد الملغاة = 8016
MENAFN20012024000089011017ID1107746195
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