15% انخفاض Bitcoin

(MENAFN
- Al Watan) انخفضت عملة الـ Bitcoin بأكثر من 15%، منذ إطلاق الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) الأسبوع الماضي، مع تدفق 1.5 مليار دولار من صندوق Grayscale Bitcoin Trust، وفق تقرير بحثي نشره JPMorgan، قبل نهاية الأسبوع.
ويشار إلى أنه بعد إطلاق أول صندوق متداول، وصل سعر Bitcoin في الرابع من شهر يناير إلى أعلى مستوياته منذ أغسطس 2022، لكن بعد ذلك عاود تصحيح المسار وهبط لأدنى مستوى منذ منتصف ديسمبر 2023، بعد امتصاص الأسواق ردة فعل الموافقة على الصناديق المتداولة.
قبل إدراجه في صندوق استثمار متداول في البورصة (ETF) من صندوق ائتماني، كانت GBTC واحدة من الطرق الوحيدة لمتداولي الأسهم في الولايات المتحدة للتعرف إلى تحركات أسعار Bitcoin دون الحاجة إلى شراء العملة المشفرة الفعلية. وهذا ما جعله أكبر صندوق Bitcoin منظم في العالم من خلال إدارة الأصول.
كان البنك قد قدّر سابقًا أنه تم استثمار ما يصل إلى 3 مليارات دولار في GBTC في السوق الثانوية خلال العام 2023 لاستغلال خصم الصندوق على صافي قيمة الأصول.
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