Sunday, 21 January 2024 08:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


15% انخفاض Bitcoin

1/20/2024 11:18:03 PM
(MENAFN- Al Watan) انخفضت عملة الـ Bitcoin بأكثر من 15%، منذ إطلاق الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) الأسبوع الماضي، مع تدفق 1.5 مليار دولار من صندوق Grayscale Bitcoin Trust، وفق تقرير بحثي نشره JPMorgan، قبل نهاية الأسبوع.
ويشار إلى أنه بعد إطلاق أول صندوق متداول، وصل سعر Bitcoin في الرابع من شهر يناير إلى أعلى مستوياته منذ أغسطس 2022، لكن بعد ذلك عاود تصحيح المسار وهبط لأدنى مستوى منذ منتصف ديسمبر 2023، بعد امتصاص الأسواق ردة فعل الموافقة على الصناديق المتداولة.
قبل إدراجه في صندوق استثمار متداول في البورصة (ETF) من صندوق ائتماني، كانت GBTC واحدة من الطرق الوحيدة لمتداولي الأسهم في الولايات المتحدة للتعرف إلى تحركات أسعار Bitcoin دون الحاجة إلى شراء العملة المشفرة الفعلية. وهذا ما جعله أكبر صندوق Bitcoin منظم في العالم من خلال إدارة الأصول.
كان البنك قد قدّر سابقًا أنه تم استثمار ما يصل إلى 3 مليارات دولار في GBTC في السوق الثانوية خلال العام 2023 لاستغلال خصم الصندوق على صافي قيمة الأصول.

MENAFN20012024000089011017ID1107746194

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث