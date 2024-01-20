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استمرار هبوط أسعار الذهب

1/20/2024 11:18:03 PM
(MENAFN- Al Watan) على الرغم من ارتفاع أسعار الذهب خلال نهاية الأسبوع، لكنها سجلت الأسبوع الهبوطي الثاني في ثلاثة أسابيع منذ بداية العام 2024.
وقد أدت تصريحات مسؤولين في البنك المركزي الأمريكي خلال الأسبوع إلى خفض التوقعات بخفض مبكر لأسعار الفائدة.
وارتفع الذهب بنحو 0.3% إلى 2027.98 دولار للأونصة، لكنه سجل خسائر أسبوعية بـ1% تقريبا.
وبينما جرت تسوية العقود الأمريكية الآجلة للذهب مرتفعة 0.5% إلى 2030.6 دولار،
انخفض مؤشر الدولار 0.87%، لكنه ارتفع 1% خلال الأسبوع. في حين يجعل ارتفاع الدولار الذهب المُسعر بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأجنبية.
أسعار الفائدة
وقال رئيس إستراتيجيات السلع في شركة TD Securities، بارت ميليك، إن الأسواق كانت تتكهن على مدى الأسبوع بشأن توقيت قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة، وهو ما انعكس على أسعار الذهب.
وأوضح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستان جولسبي، الجمعة، أن ((الفيدرالي)) يحتاج إلى مزيد من بيانات التضخم قبل إصدار أي حكم بخفض سعر الفائدة.
كما أضاف رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيك، الخميس، أن خط الأساس لبدء التخفيضات هو في الربع الثالث.
ويتوقع المتداولون الآن فرصة بـ47% تقريبًا لخفض أسعار الفائدة في مارس، بانخفاض من 71% الأسبوع الماضي، وفقًا لأداة مراقبة بنك الاحتياطي الفيدرالي من CME.
يقلل انخفاض أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك.
على الجانب المادي، كان شراء الذهب في الهند باهتًا هذا الأسبوع، حيث فشل تصحيح الأسعار المحلية في جذب المستهلكين.
بينما انخفض السعر الفوري للفضة 0.8% إلى 22.57 دولار للأونصة. كما انخفض نحو 2.5% في الأسبوع.
وفي حين خسر البلاتين في المعاملات الفورية 1.3% إلى 895.02 دولار، ارتفع البلاديوم 0.2% إلى 940.22 دولار.

MENAFN20012024000089011017ID1107746193

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