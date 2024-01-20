استمرار هبوط أسعار الذهب

(MENAFN
- Al Watan) على الرغم من ارتفاع أسعار الذهب خلال نهاية الأسبوع، لكنها سجلت الأسبوع الهبوطي الثاني في ثلاثة أسابيع منذ بداية العام 2024.
وقد أدت تصريحات مسؤولين في البنك المركزي الأمريكي خلال الأسبوع إلى خفض التوقعات بخفض مبكر لأسعار الفائدة.
وارتفع الذهب بنحو 0.3% إلى 2027.98 دولار للأونصة، لكنه سجل خسائر أسبوعية بـ1% تقريبا.
وبينما جرت تسوية العقود الأمريكية الآجلة للذهب مرتفعة 0.5% إلى 2030.6 دولار،
انخفض مؤشر الدولار 0.87%، لكنه ارتفع 1% خلال الأسبوع. في حين يجعل ارتفاع الدولار الذهب المُسعر بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأجنبية.
أسعار الفائدة
وقال رئيس إستراتيجيات السلع في شركة TD Securities، بارت ميليك، إن الأسواق كانت تتكهن على مدى الأسبوع بشأن توقيت قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة، وهو ما انعكس على أسعار الذهب.
وأوضح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستان جولسبي، الجمعة، أن ((الفيدرالي)) يحتاج إلى مزيد من بيانات التضخم قبل إصدار أي حكم بخفض سعر الفائدة.
كما أضاف رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيك، الخميس، أن خط الأساس لبدء التخفيضات هو في الربع الثالث.
ويتوقع المتداولون الآن فرصة بـ47% تقريبًا لخفض أسعار الفائدة في مارس، بانخفاض من 71% الأسبوع الماضي، وفقًا لأداة مراقبة بنك الاحتياطي الفيدرالي من CME.
يقلل انخفاض أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك.
على الجانب المادي، كان شراء الذهب في الهند باهتًا هذا الأسبوع، حيث فشل تصحيح الأسعار المحلية في جذب المستهلكين.
بينما انخفض السعر الفوري للفضة 0.8% إلى 22.57 دولار للأونصة. كما انخفض نحو 2.5% في الأسبوع.
وفي حين خسر البلاتين في المعاملات الفورية 1.3% إلى 895.02 دولار، ارتفع البلاديوم 0.2% إلى 940.22 دولار.
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