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عندما تكون إستراتيجيا رياديا

1/20/2024 11:18:03 PM
(MENAFN- Al Watan) ((بسم الله وعلى بركة الله.. حلق فوق أغلى أرض))، العبارة التي ستظل راسخة في أذهان السعوديين بعد أن قالها سمو ولي العهد ((وزير الدفاع في حينه))، الأمير محمد بن سلمان، وهو يتحدث من قاعدة الملك عبدالعزيز عبر جهاز اللاسلكي، مخاطبًا الطيار الذي يستقل أول طائرة تدريب عسكرية تم تجميعها محليًا، وعقبها سلسلة من النجاحات والأحداث العالمية غير المسبوقة.
إن وجود شخصية قيادية كالأمير محمد بن سلمان، في مشاهد عالم الأعمال المتسارع، وفي سياقاته ومنظماته يبرز مفهوم الريادة الإستراتيجية كمفتاح للنجاح والابتكار، وليست مجرد كلمة رنانة في معجم الأعمال، وإنما مقاربة فعالة تجمع بين القيادة الحكيمة والتخطيط الإستراتيجي لتحقيق أهداف طويلة الأمد.
من خلال تحليل عقلية ولي العهد الفذة، ودراسة قراراته نرى أن الريادة الإستراتيجية ليست مجرد مهارة، بل هي منهجية شاملة تتطلب فهمًا عميقًا للعمل والبيئة المحيطة، بالإضافة إلى القدرة على التكيف والابتكار في عالم يتسم بالتغيير المستمر والتحديات المعقدة.
لهذا يصبح القادة الإستراتيجيون ضروريين للنجاح والازدهار؛ لأنهم يقودون من خلال الرؤية والإلهام، ويعملون كمحركات للابتكار والتطوير المستدام، فالريادة الإستراتيجية ليست مجرد إحداث تأثير إيجابي مستمر داخل المنظمات فقط، ولكن أيضًا في المجتمعات والعالم الخارجي.
كل ما سبق نراه متجسدًا في إستراتيجية النهضة السعودية، والتي تتسم بمكونين أساسيين هما التنوع والتكامل، فهناك قاعدة من الخطط الإستراتيجية كمكون رئيسي للرؤية تتنوع لتشمل القطاعات التنموية كافة، فالرياضة والثقافة والفنون تمضي وتتطور وتزدهر جنبًا إلى جنب مع الصناعة والطب والطاقات البديلة والهيدروجين الأخضر، والتجارة والسياحة.
أما المكون الثاني فهو التكامل، والذي يمثل الريادة، حيث تتضافر مجمل هذه الأنشطة القطاعية لترسم صورة طموحة للغاية تؤهل المملكة العربية السعودية كي تستضيف العديد من الأنشطة والفعاليات الدولية بالغة التأثير، في غضون السنوات القلائل المقبلة، وصولا إلى ((إكسبو 2030))، الذي سيكون أيقونة النجاح وتتويجًا لمجمل عمل وإنجازات ونجاحات المملكة العربية السعودية خلال العقد الجاري.
وفي رحلة البحث عن التميز والابتكار، يبرز سؤال جوهري: كيف يمكن للتفكير الإستراتيجي أن يتلاقح مع التفكير الريادي ليولد نموذجًا يُحتذى به في الإدارة والقيادة؟، يقف هذا السؤال كبوابة تفتح على عالم من الإمكانيات اللامتناهية، وهو سؤال يحمل في طياته سر النجاح للعديد من الشخصيات والمؤسسات على المستوى العالمي.
لنبدأ في عالم التفكير الإستراتيجي أولاً، حيث الخطط البعيدة المدى، وتحديد الأهداف الكبرى هي أساس النجاح في هذا العالم، ويعتبر التنبؤ بالتغيرات، وتحليل البيئة الخارجية جزءًا لا يتجزأ من العملية الإدارية، ولكن هل هذا كافٍ لمواجهة تحديات عالم متغير بشكل مستمر؟.
هنا يأتي دور التفكير الريادي، بروحه المبتكرة وشغفه بالتغيير، إنه العنصر الذي يضيف الحيوية والإبداع إلى الخطط الإستراتيجية، إذ أنه يبحث دائمًا عن الفرص الجديدة ويستغلها بطرق مبتكرة، مما يضمن استمرارية النجاح والتطور.
وفي سياق الحديث عن التجارب العالمية، نجد أن الشركات الرائدة التي استطاعت أن تحقق نجاحًا باهرًا وثباتًا في السوق هي تلك التي استطاعت أن تمزج بين هذين النوعين من التفكير، فمن خلال التخطيط الإستراتيجي المحكم والموازنة بالابتكار الريادي، تمكنت هذه الشركات من التغلب على التحديات وتحويلها إلى فرص، وهذا ينطبق علي المنظمات والدول التي تنتهج هذه الموازنة.
ومن ثم، لا يمكننا أن نغفل عن التجربة الفريدة للمملكة العربية السعودية تحت قيادة، الأمير محمد بن سلمان، عراب رؤية 2030، وهي تجربة تجسد بوضوح الدمج بين التفكير الإستراتيجي والتفكير الريادي، حيث تُظهر كيف يمكن للتخطيط الإستراتيجي أن يأخذ بعين الاعتبار التطورات العالمية ويستثمر في المستقبل، مع الحفاظ على روح الريادة والابتكار، تمثل هذه الرؤية خارطة طريق لتحقيق تنمية مستدامة ومتنوعة تتجاوز الاعتماد على النفط، وتضع المملكة على خارطة الريادة العالمية في مجالات متعددة.
في الختام، يمكن القول إن الدمج بين التفكير الإستراتيجي والتفكير الريادي يمثل مفتاحًا للنجاح في عالم متقلب ومليء بالتحديات.. هذا الدمج ليس مجرد نظرية إدارية، بل هو واقع مُثبت في تجارب عدة، محلية وعالمية، تؤكد أهمية الابتكار والمرونة في تحقيق الأهداف الإستراتيجية.

MENAFN20012024000089011017ID1107746192

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