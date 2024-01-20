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التناقضات شيء مفيد

1/20/2024 11:18:03 PM
(MENAFN- Al Watan) كل عاقل آتاه الله نصيبا من الحكمة لا شك أنه يعلم، أو ينبغي أن يعلم أن القضاء على الاختلافات الدينية أو المذهبية أو العقائدية أو الفكرية ليس أمرا متاحا، وقد يكون مستحيلا، والصحيح في التعامل معها ينحصر في إدراك خطورة تحويل هذه الاختلافات إلى فتنة، وخطورة إقصاء المختلفين، وخطورة عدم احترام التعدديات، وخطورة الغفلة عن نشر ثقافة ((الرأي والرأي الآخر))..
من يفتش سيجد أن التعدديات ليس مخالفة للتعاليم، ولا حتى للدين، وكرامة الإنسان محفوظة، وينبغي أن تصان من أن يسيطر عليها من يريد الاستحواذ عليها، من جماعات التطرف والتزمت والتشدد، وأحزابه المختلفة، الذين سيطروا ويسيطرون على الخطاب الديني، وقلوبهم مليئة بالتراكمات التاريخية، وعقولهم غير خالية من المفاهيم الخاطفة للدين، والمنحصرة عندهم وللأسف في قالب واحد، ملخصه نزع الدين والتدين عن أي أحد لا يوافق هواه هواهم.
المجتمعات المتحضرة، في المشارق والمغارب عليها العمل ضد مسببات التوتر الحياتية، وخصوصا إن كانت متعلقة بالأفكار والآراء، والمعتقدات والمذاهب، ومن يريد الخير منا لغيره، عليه أن يعمل جادا ضد الصدام والخصام، والنزاع والصراع، والقسوة والجفوة، والبغض والكراهية وعلينا أن نسهم في أن يدرك من حولنا حقيقة الحياة اليوم، وواقع العالم الآن، وأن التعايش ليس مجرد شعارات، بل هو أمر لازم ومصيري، ولا يكون إلا وفق المصالح المشتركة، والإرث الإنساني الواحد..
اليوم، لا أجد تحديا في مجال الاختلافات المذكورة سابقا أكثر أو أكبر من العمل الجاد والمخلص على إزالة وهم التناقضات السلبية بين الناس، وأجده السبب الرئيس في تطاول الناس على بعضها، ورمي المختلف، وخصوصا في المسائل الشرعية الفرعية، بالفساد والمروق أو حتى الابتداع، وتصوير الدين وكأنه أداة للقمع وللمصادرة وللتسلط وللتحجيم، وكأنهم نواب عنه وناطقون باسمه، أو أنهم أصحاب الحق في التحكم بعقول من حولهم.
اليوم، وكل يوم قادم، علينا أن نقتنع في السر قبل العلن، بأن حق أتباع الأديان وكل الطوائف ومختلف الجماعات في بلادنا وبلدان الإسلام المتنوعة واحد، وعلينا أن نشجع التناقضات الإيجابية، وأن نترك كل إنسان يدافع عن صواب فكره، وما يعزز موقفه، وما يحرره من الانغلاق والصراع؛ فالمجتمعات السليمة لا تحييها إلا جدليات المتناقضات، شريطة أن تكون هذه الجدليات متسقة مع قيم وأخلاقيات تؤدي إلى تعدديات سليمة، تهتم بالهويات الثقافية، وتحافظ في الوقت ذاته على الخصوصية، وتشجع الجميع على انفراداتهم ومعتقداتهم وشعائرهم، من خلال مساحةٍ توافقية جامعة وواسعة، تعيد ثقة الناس بأنفسها وبتاريخها، وتحول عقولهم إلى عقول واعية، ونفوس تطيق المختلف عنها دينياً، أو مذهبياً، أو فكريا، ولا تحكم على أي ممن عداهم بأنه مغضوب عليه وضال؛ ومنه سبحانه التوفيق في البعد بالناس عن كل ما يؤدي بهم إلى الخلاف والعصبية والفوقية والقطيعة.

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