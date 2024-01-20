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الجيل ZALPHA

1/20/2024 11:18:03 PM
(MENAFN- Al Watan) يقسم علم الأجيال البشر حسب سنوات تولدهم، وذلك للوقوف على خصائص كل جيل ومعرفة ظروف تكوينه، ويعد هذا الفهم لطبيعة الأجيال أساسا تبنى عليه السياسات العامة وخطط الاقتصاد.
ووفقا لعلم الأجيال فبين أيدينا الآن جيلان هما الجيل (ألفا) مواليد الفترة (1997 - 2012) والجيل (Z) ويقصد به مواليد الفترة (2013 - 2024) ويطلق على هذه الشريحة الجيلية مسمى (zalpha)
العامل الأساسي في تكوين هذا الجيل هو ارتباطه بالتقنية وفي حين يبدي جيل (ألفا) نوع من الهوس التكنولوجي فإن مواليد جيل (Z) يبدون أكثر انسجاما مع التقنية التي ولدوا فيها وبدأت حياتهم في وجودها.
ويمكننا تلخيص أثر التقنية في جيل (zalpha) في مسألتين تتمثل الأولى منها في تكوين منظومة القيم الإنسانية، أما الثانية فتتعلق بمنطق التفكير في كل شيء. كما يلاحظ أن مساحة تأثير التقنية تتسع في مقابل تضاؤل مساحة الموجهات التقليدية كالوالدين والمعلمين. ويمكننا القول بشكل دقيق أن الطفل الذي أصبح يقضي مع التكنولوجيا وقتا أطول مما يقضيه مع أبويه ومجتمعه الطبيعي، سيكون مختلفا تماما في نظرته لقيم الحياة كما سيتبنى طرق تفكير وتساؤلات واهتمامات ورغبات لم تكن سائدة في الأجيال السابقة له.
المعروف أن صناع الاقتصاد في العالم ينظرون للأجيال البشرية بوصفها أسواقا، ويتم بناء على ذلك خلق احتياجات مختلفة تؤدي لارتفاع الطلب على منتجات جديدة. وفي الحقيقة أن غالبية ما نشاهده اليوم مما نعتبره مستحدثات فكرية أو نفسية أو جنسية ما توافق منها مع قيمنا وما اختلف كل هذا هو جزء من السوق الكبير.
السؤال المطروح هنا هو كيف يمكننا وسط كل هذا أن نعزز ما نعتبره قيما إيجابية مرغوبة في أجيالنا القادمة؟
وحتى نجيب على هذا التساؤل علينا قياس مدى انتشار التفكير الجيلوي في تطبيقاتنا وخططنا التعليمية والاجتماعية. وفي رأيي أننا لم نقترب بعد من الوقوف على أسس ثابتة في هذا المجال، ويظهر هذا بشكل جلي في ممارساتنا الأبوية ونقاشاتنا الاجتماعية التي تعتمد أسلوب الانتقاد والضغط وكأنها تحاول إعادة العجلة للوراء وتصدير صورة الأجيال السابقة كحالة مثالية مأمولة.
يهتم الجيل zalpha بالمظهر ويحب ممارسة الهوايات واقتناء الحيوانات الأليفة، كذلك يميل للفردانية ولديه تقدير مرتفع لذاته وقدراته، كما يفضل فهم الروابط المنطقية للأشياء، من جهة أخرى يرشح أفراد هذا الجيل ليكونوا أطول عمرا وأفضل صحة وأكثر ثراء.
حان الوقت إذًا لنلتقط المفتاح الصحيح للعصر القادم من خلال التماهي مع خصائص ومكونات إنسان المستقبل.

MENAFN20012024000089011017ID1107746190

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