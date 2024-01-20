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تكنوقراط كفء من دون عقال

1/20/2024 11:18:03 PM
(MENAFN- Al Watan) كل كاتب يدرك أن قوة كلمته كصاحب قلم تكمن في (استقلاله) النسبي، ولا قيمة للاستقلال (النسبي) دون أرضية معرفية تعطي العمق الكافي لكل كلمة يكتبها، ودون ذلك سنجد أنه لا فرق جذري بين إنتاج كتابي لكاتب وإنتاج كتابي لذكاء صناعي.
هذه التوطئة سببها تعلقي بجذور تعليمي الديني بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية كطالب في تخصص الشريعة قبل ربع قرن، وما أتابعه من حين وآخر لبعض مخرجات المدرسة النجدية فقهاً وتمذهباً، مما جعلني أرى المكونات المجهرية لأي منطقة وإقليم، التي يتوهمها البعض لوناً واحداً مغلقاً على نفسه بينما يوجد بداخله اختلافات تجمع ولا تفرق وتثري كل مهتم بالتنوع الفقهي راجع مثلاً كتاب: مفهوم البدعة وأثره في اضطراب الفتاوى المعاصرة للدكتور عبدالإله العرفج، وهذه مسألة عندما يستوعبها العقل بتواضع دون استكبار فسيتجاوز تعصبات المدارس الفقهية، وصولاً لكتاب من نوع: تاريخ المذاهب الإسلامية، لمحمد أبو زهرة، ولهذا علمت مثلاً من تنقلاتي الوظيفية بين المناطق أن بعض أعرق الأسر الشيعية كانت في ولائها لعبدالعزيز فيما قبل دولة النفط الريعية متجاوزة لولاءات ظهرت فيما بعد طفرة النفط، حيث كانت هذه الأسر الشيعية العريقة في القطيف مثلاً تتولى إدارة بيت المال بتكليف من الملك عبدالعزيز إضافة إلى إدارة أملاك الدولة في القطيف، وأذكر هذه النماذج الدقيقة كي لا يتوهم متوهم أنه سابق لغيره في الولاء لأنه على مذهب معين أو من إقليم معين أو قبيلة معينة. ومع استغراقي العميق لفترة من الزمن في قراءة بعض التاريخ المكتوب للملك عبدالعزيز سواء ما كان منه (مع أو ضد) أوصلني إلى نتيجة واحدة: أن أمير نجد وعشائرها ثم سلطان نجد وملحقاتها ثم ملك الحجاز ونجد وملحقاتها ثم ملك المملكة العربية السعودية عاش متسامياً على كثير من العداوات التي بدأت من أقرب الناس له إلى أبعد فرد في حدود دولته، وأن سر عبقريته ـــ بعد توفيق الله ـــ يكمن في اتساع حلمه مع حزمه المرتبط ببعد نظره لإنشاء دولة حديثة تتجاوز تمددات أجداده التقليدية في أدوارهم السابقة بلا عملة أو طوابع أو اعتراف دولي، ولهذا كان الملك عبدالعزيز وفق المادية الجدلية هو التغير النوعي لتراكم تاريخي يقارب الثلاثة قرون، بذلت فيه هذه الأسرة كل ما يجعلها في ذروة النضال السياسي بمعانيه المختلفه (الديني، القومي/ العروبي)، وما زلت أذكر أحد رموز القومية والحداثة العربية على المستوى الأدبي (ع، م) رحمه الله، ولا أستطيع ذكر اسمه فلربما تأثر أبناؤه بهذا المكتوب في بلد يعاني الآن الحرب والتمزق، إذ كنت في مجلسه الذي يحضره السفراء والأدباء والسياسيون، وكانت أحداث غزو العراق 2003 وتحدث أحد ضيوف مجلسه عن السعودية بشكل سلبي مضمر، وتفاجأت بهذا القومي الحداثي يقطع كلامه ويقول بما معناه: (السعودية هي آخر عمود تستند عليه القومية العربية وأرجو أن تخرجوا من النظر التاريخي الضيق وإدراك الواقع العربي والمخاطر التي تواجهه) وفي الجلسة الخاصة معه ظهر لي أن بينه وبين المرحوم الشيخ عبدالعزيز التويجري رسائل ومكاتبات، رحمهما الله.
هذه المقدمة التي طالت وتشعبت تريد العودة إلى أساس التوطئة في بداية المقال والتي أريد التوجه من خلالها بالشكر للوزير الدكتور الشيخ عبداللطيف آل الشيخ، الذي من المؤكد أني أختلف معه في كثير من المفاهيم الفكرية لكني أحببته كرجل دولة في حواره مع المديفر لساعتين كاملتين لم أملهما، وفي كل عبارة قالها يكاد يجتمع فيها (الصراحة والصدق والتلقائية) يتضح لي سبب سعادتي بأن أقول ــ على حد علمي ــ إني لم أجد له شبيها في الكفاءة الإدارية من رجال طبقته، فهو الوحيد ـــ على حد علمي ــ الذي جمع بين دراسة (العلم الشرعي) والتفوق فيه وموهبة (الإدارة) ليخرج علينا (تكنوقراط) نادر جمع بين (قوة الشخصية والأمانة)، ومن جمع هاتين الصفتين إضافة إلى موهبة فكرية تكشف (التحزب السياسي الانتهازي ضد الوطن باسم الدين) فقطعاً سيجد من المعارضين أكثر مما يجد من المؤيدين، فالرجل يستكثر عليه الحاسدون ما هو فيه من ظل (الثقة الملكية) متناسين أنه دفع ثمن ذلك من سمعته عندما كان كثير من الدهماء يرخون آذانهم للسرورية والإخوان بالزور والبهتان، بل كاد يدفع روحه لولا أن الله سلَّم.
من أسرار حب الوطن والولاء الصادق لقيادتنا السياسية هو ما نراه من مفاهيم وطنية حررت المواطن من (التزامات حزبية) باسم الدين صنعها السرورية والإخوان المسلمين، من لم يعتنقها ويلتزم بها فهو خارج عن (جماعة الإسلام) وبالتالي تقام له التصفيات المعنوية على أقل تقدير، بينما نحن الآن نعيش فترة من أخصب فترات (المواطنة الناشئة) التي ترعاها الدولة لتحرر (الفضاء العام) بقوة (النظام العام) من هيمنة الجماعات المتطرفة يميناً أو يساراً، لتكون الوسطية يميناً حدودها (لا رهبانية في الإسلام) و(هلك المتنطعون) والوسطية يساراً حدودها وفق هدي نبوي يتسع لفسحة دينية يعجز عن قبولها بعض أهل زماننا، ومنها ما روي عن الحبشة يلعبون في (المسجد النبوي) وجاريتان تغنيان في (بيت الرسول الكريم)، فما بالنا بما هو دون ذلك، ولكنها الحزبية اللعينة كالسرطان في عقول البعض.
شكراً للوزير الذي أحببت رجل الدولة في شخصيته، وأرجو من الله أن يكون (خيراً مما نظن) وأن يغفر له (ما لا نعلم) لكن تجربته الحياتية مع صدقه وصراحته وتلقائيته العميقة تجذب كل ذي لب ومستبصر، والله من وراء القصد.

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