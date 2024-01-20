Sunday, 21 January 2024 08:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أمطار متوسطة في عسير وجازان والباحة

1/20/2024 11:18:03 PM

(MENAFN- Al Watan) تعرضت أجزاء من مناطق: جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، منذ ساعات الصباح الباكر، لأمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة أدت إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد. في حين تكّون الضباب على أجزاء من تلك المناطق، وتلبدت السماء بالغيوم، وتخللتها سحب ممطرة على أجزاء من منطقة الرياض، خاصة الجنوبية منها.
وتسببت الأمطار في تدني مستوى رؤية قائدي المركبات بسبب الضباب الكثيف، وكذلك جريان عدد من الأودية. كما ارتفع منسوب المياه بعدد من الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية وداخل الأحياء السكنية.
وأشار تقرير المركز الوطني للأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة، وتصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة، مع تكّون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر ونصف المتر، ويصل إلى أعلى من مترين، مع تكّون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج، مع تكّون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
مواقع ممطرة
* عسير
أبها
أحد رفيدة
الحرجة
الربوعة
خميس مشيط
سراة عبيدة
ظهران الجنوب
* جازان
أبو عريش
الدرب
أحد المسارحة
الطوال
الفطيحة
صامطة
صبيا
ضمد
* الباحة
العقيق
بلجرشي
القرى
بني حسن
المندق
المخواة
قلوة
غامد الزناد

MENAFN20012024000089011017ID1107746188

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث