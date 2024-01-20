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4 مستويات لأداء المدارس وتجويد التعليم

1/20/2024 11:18:02 PM
(MENAFN- Al Watan) حدد دليل وزارة التعليم للنموذج الإشرافي في ضوء تمكين المدرسة الجديد، نحو 4 مستويات لأداء المدارس بعد التقويم الخارجي، وأتبعها بـ 4 خطط متنوعة، ووضع أدوارًا لمكاتب التعليم، ومهام لها بعد الانتهاء من جميع عمليات التقويم المدرسي وفقا لمستوى أداء المدارس.
وشدد الدليل على سعي الوزارة إلى تجويد العمليات الإدارية والفنية في مكونات النظام التعليمي كافة، وتبني خططها الإستراتيجية لرفع كفاءة الأداء، وتحقيق النتائج المرجوة من العملية التعليمية.
متطلبات التحسين
تسعى الوزارة إلى تمكين المدرسة باعتبارها نواة التطوير، والتعامل معها كوحدة تعليمية متكاملة، تملك الموارد البشرية القادرة على تحقيق أهدافها المرسومة، كما يعد تمكين المدرسة حجر الزاوية، في النظم المدرسية المتفوقة، وعملية حاسمة وضرورية لتطوير التعليم، وتحسين مستوى مخرجاته؛ مما يتطلب تقديم الدعم المخطط له والمناسب للمدرسة، وتضافر الجهود لتحقق أهدافها، موضحة أهمية إعادة النظر في النموذج الإشرافي ضمن رؤية معاصرة ومتجددة قادرة على دعم الأداء التعليمي في المدرسة، تتكامل فيها الأدوار مع المكونات الأخرى.
تحقيق أهداف
يعمل فيها الإشراف التربوي، وفق فلسفة، أن التطوير ينبع من داخل المدرسة وتتكامل أدوار المشرفين التربويين معها، والعمل على دعمها بكل وسائل التطوير وأدواته الممكنة التي تساعدها للقيام بمهامها وتحقيق أهدافها، والتطوير والتحسين الحقيقي هو الذي ينبع من المدرسة ويرتبط بحاجاتها الخاصة ويراعي، التحديات التي تواجهها وطبيعة بيئتها، ولكل مدرسة خطتها وإجراءاتها التي تراعي العوامل المؤثرة في كافة ومتطلبات التحسين وأهدافه.
مستويات لأداء المدارس
01- التهيئة: أقل من 50%، تتطلب تدخلات جوهرية، وخطة طوارئ من إدارة التعليم.
02- الانطلاق: من 50% إلى أقل 75%، تتطلب تحسينات كبيرة، وخطة تنفيذية من إدارة التعليم.
03- التقدم: من 75% إلى 90%، تتطلب تحسين مستمر، وخطة تحسين من المدرسة.
04- التميز: من 90% فأكثر، تتطلب استدامة وابتكار، وخطة استدامة من المدرسة.
أدوار ومهام لمكاتب التعليم
. مستوى التقدم والتميز:
01- المحافظة على مستوى التقدم الحالي.
02- نشر خبراتها في كيفية التغلب على التحديات للإفادة منها.
03- تحقيق أعلى المستويات في المجالات الأربعة.
. مستوى الانطلاق:
01- تحديد نقاط القوة وتعزيزها، ووضع خطط التعزيز.
02- تحديد نقاط الضعف، ورسم الخطط العلاجية للتحسين.
03- التخطيط لرفع الأداء للمستوى الأعلى.
. مستوى التهيئة:
01- دراسة نتائج التقويم الذاتي.
02- إعداد خطط التطوير والتحسين وفق معايير المجالات الأربعة.
03- ابتكار الحلول لرفع مستوى الأداء، ومناقشة سبل تحسين نواتج التعلم.
04- مناقشة التطوير المهني للمعلمين.
05- الرفع إلى شركة تطوير والجهات ذات العلاقة بكل ما يخص المعوقات العالقة التابعة للبيئة المدرسية، ومناقشة الحلول.

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