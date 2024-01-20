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40 تحديا واجهتها الخطط الصحية

1/20/2024 11:18:02 PM
(MENAFN- Al Watan) وقف 40 تحديًا ضد خطط الصحة، استنفرت معه الوزارة في مواجهته ومعالجته، واكتشفت فحوصات الماموغرام لسرطان الثدي، والكشف المبكر عن سرطان القولون والمستقيم 529 إصابة بالسرطان، منها 502 حالة سرطان ثدي للسيدات من 40 إلى 69 سنة، مقابل 27 حالة سرطان القولون والمستقيم، في وقت بلغت جاهزية المناطق الصحية لمواجهة المخاطر الصحية 82%.
41% وفيات
كشف تقرير وزارة الصحة لعام 2022، نسبة الوفيات المبكرة الناتجة عن الأمراض غير المعدية، والتي بلغت 41%، وخفض 28% عدوى الدم المرتبطة بالقسطرة الدموية المركزية، وبلغت الأمراض المعدية المحددة التي حققت مستويات الخفض المستهدفة 75%، وتسجيل 20% انتشارًا للسمنة مقابل 12% للتدخين، كما تم ابتعاث 409 مبتعثًا، منهم 131 زمالة التخصص، و108 ماجستير، و72 بكالوريوس، و67 التخصص الدقيق، و24 دكتوراه، و7 تدريب.
69 % سلامة
بلغ إجمالي المستشفيات المحققة لمتطلبات السلامة 69%، وارتفعت خدمة المراجعين والمرضى في الطوارئ خلال 4 ساعات إلى 92%، وارتباط 152 مستشفى بخدمات مستشفى صحة الافتراضي، وبلغ إجمالي الممرضين السعوديين 90.509 ألف ممرض، وإجمالي زيارات المراجعين لمراكز الرعاية الصحية الأولية 51.080.475 مليون زيارة، وتنفيذ 245 مستشفيات للرعاية الصحية المنزلية، وبلغ إجمالي المرضى المخدومين 69.854 ألف مريض، وبلغت التغطية بالتحصينات الأساسية 97.7%.
مليار إيرادات
بلغ إجمالي الإيرادات الفعلية لوزارة الصحة 1.803.843.235.91 ريال، وتصدرت أجور العلاج المقدمة لحاملي الضمان الصحي الإيرادات الفعلية، حيث بلغت 778.769.155.65 ريال، وبلغ إجمالي الإيرادات للجزاءات والغرامات 709.029.262.20 ريال، وبلغ إجمالي المباني المملوكة 2117 مبنى، والمباني المستأجرة 895 مبنى، والمباني الحكومية المستفاد منها بالتنسيق مع هيئة عقارات الدولة 24 مبنى.
تحديات صحية
تمثلت أبرز التحديات التي واجهت الصحة في ضعف البنية التحتية الرقمية بالمناطق الطرفية والنائية، ومقاومة الحشرات الناقلة للأمراض بالمبيدات الحشرية، والتغيرات المناخية وتأثيرها على نواقل المرض، وصعوبة استقطاب وتعيين الكوادر والاحتفاظ بها، ونقص في أجهزة أشعة الأسنان المتنقلة لإكمال العمليات بالمنازل، وتعثر المقاولين، وندرة الكوادر المؤهلة للالتحاق ببرنامج أمراض الدم الوراثية، وعدم اكتمال جاهزية البنية التحتية للمختبرات المرجعية لمراكز الرعاية الأولية، لتطبيق برنامج ((عينتي))، وإحالات المرضى والحالات العكسية بين مستويات الرعاية الصحية، وتحديات في تكامل الأنظمة الرقمية الصحية.
- %28 خفض عدوى الدم.
- 529 إصابة مكتشفة بسرطان الثدي والقولون والمستقيم.
- %82 جاهزية المناطق الصحية للمخاطر.
- %41 وفيات مبكرة ناتجة عن الأمراض غير المعدية.
- %20 انتشارًا للسمنة.
- %12 انتشارًا للتدخين.
- %69 تحقيق متطلبات السلامة بالمستشفيات.
- 90.5 ألف ممرض سعودي.
- 51 مليون زيارة للمراجعين.
- 2117 مبنى مملوك.
- 895 مبنى مستأجر.
- %98 التغطية بالتحصينات الأساسية.

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