جوتا يورط الاتحاد
التاريخ
1/20/2024 11:18:02 PM
(MENAFN
- Al Watan) يواجه الاتحاد أزمة في مخالصة أو إعارة بعض لاعبيه الأجانب، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، إذ أن تعاقد العميد مع لاعب أجنبي جديد مرتبط بالتخلص من بعض الأجانب الحاليين، ويأتي على رأسهم البرتغالي جوتا، الذي تجري المفاوضات حاليًا لإعارته للاتفاق، لكن الأمر ما زال قيد المناقشة، وفي حال لم تنجح الإدارة في التخلص منه، فإنها سيجبر على الاستعانة به.
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