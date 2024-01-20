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جوتا يورط الاتحاد

1/20/2024 11:18:02 PM
(MENAFN- Al Watan) يواجه الاتحاد أزمة في مخالصة أو إعارة بعض لاعبيه الأجانب، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، إذ أن تعاقد العميد مع لاعب أجنبي جديد مرتبط بالتخلص من بعض الأجانب الحاليين، ويأتي على رأسهم البرتغالي جوتا، الذي تجري المفاوضات حاليًا لإعارته للاتفاق، لكن الأمر ما زال قيد المناقشة، وفي حال لم تنجح الإدارة في التخلص منه، فإنها سيجبر على الاستعانة به.

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