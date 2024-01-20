الاتفاق يرتب أوضاعه بثلاثي النصر

(MENAFN
- Al Watan) تواصل إدارة الاتفاق ترتيب أوراق الكوماندوز خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بتحديد أسماء الراحلين وضم صفقات جديدة. ويأتي ثلاثي النصر، الإيفواري سيكو فوفانا، وعبد الله مادو، وخالد الغنام، ضمن أبرز الأسماء المستهدفة لتدعيم صفوف فارس الدهناء في النصف الثاني من الموسم.
وجاء الاستقرار على الثلاثي بعد طلب من مدرب الفريق الإنجليزي، ستيفن جيرارد، لتنهي الإدارة التفاصيل التعاقدية مع نظيرتها في النصر، وبحسب مصادر فإن إدارة النادي تنتظر موافقة لجنة الاستدامة برابطة المحترفين، لتسجيل الثلاثي رسميًا في قائمة فارس الدهناء.
ويسعى الاتفاق لاستغلال الانتقالات الشتوية لتحسين ترتيبه بجدول الدوري، حيث يحتل المركز الثامن برصيد 25 نقطة.
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