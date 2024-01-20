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الاتفاق يرتب أوضاعه بثلاثي النصر

1/20/2024 11:18:02 PM
(MENAFN- Al Watan) تواصل إدارة الاتفاق ترتيب أوراق الكوماندوز خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بتحديد أسماء الراحلين وضم صفقات جديدة. ويأتي ثلاثي النصر، الإيفواري سيكو فوفانا، وعبد الله مادو، وخالد الغنام، ضمن أبرز الأسماء المستهدفة لتدعيم صفوف فارس الدهناء في النصف الثاني من الموسم.
وجاء الاستقرار على الثلاثي بعد طلب من مدرب الفريق الإنجليزي، ستيفن جيرارد، لتنهي الإدارة التفاصيل التعاقدية مع نظيرتها في النصر، وبحسب مصادر فإن إدارة النادي تنتظر موافقة لجنة الاستدامة برابطة المحترفين، لتسجيل الثلاثي رسميًا في قائمة فارس الدهناء.
ويسعى الاتفاق لاستغلال الانتقالات الشتوية لتحسين ترتيبه بجدول الدوري، حيث يحتل المركز الثامن برصيد 25 نقطة.

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