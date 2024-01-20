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الشباب ينتظر Special One

1/20/2024 11:18:02 PM
(MENAFN- Al Watan) ينتظر الشباب موافقة لجنة الاستقطاب على توقيع العقود مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي أقيل من تدريب روما قبل أيام بسبب سوء النتائج. وعلى عكس ما نشرته الصحافة الإيطالية خلال الساعات الماضية، أكدت مصادر أن الشباب توصل لاتفاق رسمي مع مورينيو على تدريب الليث. وأشارت إلى أن الشباب أرسل موافقة مورينيو إلى لجنة الاستقطاب، وينتظر الضوء الأخضر من أجل إتمام التعاقد أو الرفض، لصرف النظر. وحسب المصادر، فمن المتوقع أن تحسم لجنة الاستقطاب الأمر خلال الأسبوع الجاري، قبل انطلاق معسكر الشباب خلال فترة التوقف الحالية في أبوظبي.

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