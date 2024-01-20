الشباب ينتظر Special One

(MENAFN
- Al Watan) ينتظر الشباب موافقة لجنة الاستقطاب على توقيع العقود مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي أقيل من تدريب روما قبل أيام بسبب سوء النتائج. وعلى عكس ما نشرته الصحافة الإيطالية خلال الساعات الماضية، أكدت مصادر أن الشباب توصل لاتفاق رسمي مع مورينيو على تدريب الليث. وأشارت إلى أن الشباب أرسل موافقة مورينيو إلى لجنة الاستقطاب، وينتظر الضوء الأخضر من أجل إتمام التعاقد أو الرفض، لصرف النظر. وحسب المصادر، فمن المتوقع أن تحسم لجنة الاستقطاب الأمر خلال الأسبوع الجاري، قبل انطلاق معسكر الشباب خلال فترة التوقف الحالية في أبوظبي.
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